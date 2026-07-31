Miguel Fuentes: “Cada vez soportamos menos el encontronazo con la vida”

Miguel Fuentes, Don Miguel, se jubilará en febrero de 2027 después de 40 años dedicado a la enseñanza en las aulas del Colegio Colón Maristas Huelva. El docente ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Huelva, donde ha recordado su trayectoria profesional y ha analizado la evolución de la educación durante las últimas décadas.

Natural de Brenes, Sevilla, Fuentes ha sido profesor de miles de alumnos onubenses. Al mirar atrás, reconoce que conserva el recuerdo de unos años especialmente felices: “Cada vez recuerdo más aquello como mi belle époque, la etapa en la que uno está lleno de proyectos”.

Miguel Fuentes es profesor, escritor, poeta y columnista en Huelva24.com | Huelva

El profesor afronta su próxima jubilación desde el agradecimiento y con la satisfacción de haber dedicado buena parte de su vida a la enseñanza. “Soy un bendecido y agradezco a la vida todo lo que me ha dado”, ha afirmado durante la entrevista.

Miguel Fuentes también ha reflexionado sobre los cambios sociales y emocionales que ha observado entre los jóvenes, especialmente durante la última década. A su juicio, actualmente existe una menor capacidad para afrontar las dificultades y las frustraciones cotidianas. “Cada vez soportamos menos el encontronazo con la vida”, ha señalado.

Según el docente, en los últimos años “la situación ha cambiado” y se perciben mayores niveles de frustración y ansiedad entre los alumnos. “Hay tabúes. La sobreprotección de algunos padres a sus hijos hace daño”, ha advertido.

Miguel Fuentes y Rafael López, en los estudios de Onda Cero. | Huelva

Miguel Fuentes considera que proteger en exceso a los menores puede impedirles adquirir herramientas para afrontar los problemas, asumir responsabilidades y superar las dificultades propias de cada etapa de la vida.

Tras cuatro décadas de enseñanza, el profesor se prepara para despedirse de las aulas del Colegio Colón Maristas, aunque permanecerán los recuerdos, los proyectos desarrollados y las generaciones de estudiantes que han pasado por sus clases.