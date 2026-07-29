Ciudad

Felipe Arias: "Las fiestas de Huelva han encontrado su equilibrio perfecto: Colombinas por la noche y Feria del Caballo durante el día"

El mes de agosto está llamando a la puerta. Y con él, el esperado descanso para muchas personas. Pero, antes toca culminar el trabajo realizado en un Recinto Colombino que este año da un pasito más hacia el paseo marítimo. Las fiestas de la ciudad se ponen en marcha con la mirada puesta en 2027 en el que habrá un nuevo diseño y con la portada mirando a la ría. El primer teniente de alcaldesa, Felipe Arias, analiza en esta entrevista asuntos de especial interés para la ciudad de Huelva.

Rafael López

Huelva |

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Huelva, coincidiendo con una jornada muy especial para la ciudad: la inauguración de las Fiestas Colombinas 2026. Durante la entrevista, Arias ha repasado tanto las novedades del recinto festivo como algunos de los principales proyectos estratégicos que marcarán el futuro de la capital onubense.

En relación con las Colombinas, el responsable municipal ha destacado que este año ya puede apreciarse un primer avance de la transformación prevista para el recinto. En este sentido, ha explicado que la zona destinada a los conciertos se ha acercado más a la ría, una decisión que responde al modelo que el Ayuntamiento quiere consolidar en los próximos años.

Programa de los conciertos gratuitos en las Fiestas Colombinas 2026.
Programa de los conciertos gratuitos en las Fiestas Colombinas 2026. | Huelva

Arias ha señalado que esta reorganización supone un preludio de la gran remodelación que se materializará a partir del próximo año, cuando el recinto festivo cuente con una nueva configuración más integrada en el entorno. Entre las principales novedades previstas figura una portada orientada hacia la ría y un gran bulevar en torno al que se distribuirán las casetas, reforzando la conexión de las fiestas con uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Durante su intervención, el primer teniente de alcaldesa defendió además el momento de transformación que vive Huelva gracias a una serie de proyectos que buscan modernizar la capital y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Entre ellos destacó la futura Plaza Mayor, una actuación ya en marcha que aspira a convertirse en uno de los grandes espacios de convivencia y dinamización urbana del centro de la ciudad.

Felipe Arias subrayó que el Ayuntamiento trabaja con el objetivo de aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que tiene por delante Huelva, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico y turístico, y aseguró que los próximos años serán decisivos para consolidar proyectos que contribuirán a cambiar la imagen de la ciudad y a reforzar su relación con la ría.

La entrevista se produjo apenas unas horas antes del encendido del alumbrado y del arranque oficial de unas Colombinas que vuelven a convertirse en el gran punto de encuentro de los onubenses y que, según destacó Arias, comienzan ya a mostrar las señas de identidad del recinto festivo del futuro.

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