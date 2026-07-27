Asaja-Huelva exige al Gobierno que incluya al Andévalo en la declaración de zonas catastróficas del próximo Consejo de Ministros

Asaja-Huelva exige al Gobierno de España que incluya las áreas afectadas por los incendios forestales del Andévalo onubense en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil que está previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros.

La organización agraria realiza esta petición después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este domingo, durante su visita a las zonas afectadas por el incendio de Ávila, que el Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración para los territorios castigados por los graves incendios forestales registrados durante los últimos días.

Felix Sanz y Vicente Domínguez, de Asaja Huelva. | Huelva

Asaja-Huelva considera que existen razones objetivas y suficientemente acreditadas para que el Andévalo sea incorporado a dicho acuerdo. Los incendios registrados en la provincia de Huelva afectaron a alrededor de 6.300 hectáreas de los términos municipales de Alosno, Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, de las que aproximadamente 4.000 hectáreas correspondían a dehesas productivas.

A esta enorme afección territorial se suma una valoración inicial de daños que Asaja-Huelva cifró en más de 35 millones de euros. Esta cantidad recoge fundamentalmente las pérdidas de biodiversidad, arbolado e infraestructuras de las explotaciones, pero no incluye todavía el frenazo a la productividad en los próximos años de las distintas actividades económicas ni el coste total de los trabajos de restauración que deberán acometerse. Por tanto, el impacto económico real será sensiblemente superior.

Los incendios han golpeado explotaciones ganaderas, agrícolas, forestales, cinegéticas, apícolas y turísticas, destruyendo dehesas, pastos, cerramientos, conducciones de agua, instalaciones y masa arbórea. Los daños comprometen la continuidad de numerosas explotaciones y afectan directamente a la economía, el empleo, el patrimonio natural y la fijación de población en una comarca especialmente vulnerable.