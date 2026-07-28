Alberto Santana: "La credibilidad del Puerto se basa en que cumple lo que anuncia"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado en esta entrevista concedida a Onda Cero Huelva que el Puerto atraviesa actualmente un momento “dulce”, marcado por el desarrollo de importantes proyectos y por unas perspectivas de crecimiento especialmente favorables para los próximos años.

Entre las principales actuaciones previstas, Santana ha destacado el proyecto de soterramiento, que se encuentra a la espera de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Una intervención considerada estratégica para mejorar la integración del Puerto con la ciudad y avanzar en la transformación urbana de su entorno.

Alberto Santana, en los estudios de Onda Cero, jantes del inicio de la entrevista con Rafael López. | Huelva

De manera paralela, la Autoridad Portuaria trabaja en la remodelación del Muelle de Levante, una actuación que supondrá una profunda reforma de este espacio. Según ha explicado el presidente, el objetivo es convertirlo en una zona renovada, moderna y plenamente integrada en la vida económica y social de Huelva.

Durante la entrevista también se abordó el desarrollo del hidrógeno verde y su impacto en la actividad portuaria. Santana confía en que, en un plazo aproximado de tres años, pueda producirse un auténtico “boom” en la creación de empleo y en el crecimiento de la actividad económica vinculada al Puerto de Huelva.