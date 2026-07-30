Berta Centeno: "Voy a ser una delegada 24/7. La cercanía y el diálogo serán fundamentales en esta etapa"

"Es un orgullo ser el rostro de una provincia a la que quiero tanto". Una semana después de asumir el cargo, la nueva delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Berta Centeno, ya ha marcado las líneas maestras de una etapa que define por la cercanía, el diálogo y la plena disponibilidad. En su primera entrevista, concedida a Onda Cero, Centeno ha asegurado que afronta esta responsabilidad con "ilusión y compromiso" y con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de todas las comarcas de Huelva.

Berta Centeno, en las instalaciones de Atresmedia Radio. | Huelva

Entre las prioridades de su gestión, la delegada sitúa la mejora de la sanidad pública, uno de los asuntos que considera más relevantes para los onubenses. En este sentido, defiende los avances que se están produciendo en la provincia, subrayando el inicio de las obras del futuro Hospital Materno Infantil de Huelva y el estado de ejecución del Hospital de Alta Resolución (Chare) de Lepe, una infraestructura que, según indicó, podría entrar en funcionamiento a comienzos de 2027.

La nueva delegada del Gobierno andaluz, Berta Centeno, junto al periodista Rafael López. | Huelva

Centeno está convencida de que Huelva atraviesa una etapa de oportunidades y asegura que mantendrá una agenda de trabajo permanente para atender las necesidades de ciudadanos, colectivos e instituciones. La nueva delegada apuesta por una gestión basada en la escucha activa y la colaboración entre administraciones, insistiendo en que la cercanía y el diálogo serán herramientas fundamentales para seguir avanzando en proyectos que contribuyan al progreso económico y social de la provincia.