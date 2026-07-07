'La voz quebrada' revela por primera vez los documentos inéditos sobre el último amor de Federico García Lorca

El legado más íntimo de Federico García Lorca verá finalmente la luz. El largometraje documental La voz quebrada, dirigido por Manuel Menchón, mostrará por primera vez al público los documentos inéditos conservados durante décadas por Juan Ramírez de Lucas, considerado el último amor del poeta granadino. Se trata de un conjunto de cuadernos, escritos y recuerdos personales que permanecían inéditos y que permiten reconstruir desde fuentes directas una de las historias más desconocidas de la vida del autor.

El archivo posee un importante valor histórico. De hecho, en 2012 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa para garantizar su preservación y facilitar el acceso de los investigadores a unos documentos considerados de "extraordinario interés histórico". Sin embargo, aquella iniciativa nunca llegó a hacerse efectiva y el material permaneció alejado del conocimiento público durante más de una década.

Documentos inéditos de Federico García Lorca que salen ahora a la luz

El eje narrativo de La voz quebrada gira precisamente en torno a este archivo personal de Juan Ramírez de Lucas, que permite conocer con mayor profundidad los últimos meses de vida de Federico García Lorca desde la perspectiva de quien compartió con él una relación sentimental que ambos se vieron obligados a mantener en secreto.

Los cuadernos y recuerdos personales ofrecen un relato directo de la relación entre ambos y reconstruyen los planes que compartían durante el verano de 1936. Según recoge el documental, Lorca y Ramírez de Lucas tenían previsto abandonar España para comenzar una nueva vida lejos de una sociedad que no aceptaba su relación. Sin embargo, ese proyecto nunca pudo cumplirse, ya que pocas semanas después el poeta fue asesinado en Granada al comienzo de la Guerra Civil.

Coincidiendo con el 90 aniversario de su asesinato, el documental recupera esta historia desde una perspectiva profundamente humana y sentimental, aportando testimonios y documentos que hasta ahora permanecían inéditos.

Además del archivo íntimo de Juan Ramírez de Lucas, La voz quebrada incorpora otro de los descubrimientos documentales más relevantes de los últimos años relacionados con Federico García Lorca.

La película incluye las filmaciones inéditas del poeta localizadas por Manuel Menchón en el archivo privado de Ramón Menéndez Pidal. Estas imágenes permitieron ver por primera vez a Lorca en movimiento en unas secuencias hasta entonces completamente desconocidas para investigadores y público.

De este modo, el largometraje reúne dos importantes aportaciones documentales: las imágenes inéditas del escritor y el archivo personal cuya conservación fue respaldada institucionalmente hace más de una década y que ahora se presenta por primera vez fuera del ámbito privado.

Una banda sonora con una composición inédita de Lorca

El valor histórico del documental se complementa con varios elementos artísticos. Entre ellos destaca la interpretación de Canción de invierno, una composición de juventud de Federico García Lorca que nunca había sido grabada.

La pieza ha sido arreglada e interpretada al piano por el compositor Iván Palomares para la banda sonora de la película. Además, el actor Álvaro Morte pone voz al poeta en un documental que busca acercar al espectador tanto a su dimensión artística como a la más íntima y personal.

Con este estreno, La voz quebrada aspira a convertirse en una obra de referencia para comprender una faceta apenas documentada de Federico García Lorca y rescatar del olvido unos documentos que permanecieron ocultos durante décadas pese a haber sido reconocidos oficialmente por su extraordinario valor para la historia y la literatura española.