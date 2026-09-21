La UGR inicia el curso en Ceuta con medidas extraordinarias de seguridad ante la situación que atraviesa la ciudad

Este lunes se celebra el acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027, presidido por el rector de la UGR, Pedro Mercado, y con la asistencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, además de representantes de la Ciudad Autónoma. La ceremonia tendrá lugar a las doce del mediodía en el Salón de Grados del Campus de Ceuta.

El inicio de curso llega con un Plan de Contingencia de la UGR diseñado específicamente ante la situación excepcional de Ceuta. Entre las medidas destaca el refuerzo de la seguridad dentro del campus con cuatro vigilantes adicionales respecto a la dotación ordinaria. La Universidad también ha solicitado a las autoridades un dispositivo específico de vigilancia en los accesos e itinerarios exteriores, especialmente durante las horas de entrada y salida.

En el ámbito académico, la UGR mantiene como prioridad la presencialidad, aunque contempla flexibilidad para adaptar horarios y modalidades docentes cuando las circunstancias lo requieran. El objetivo es facilitar los desplazamientos hacia el campus y garantizar que las posibles incidencias de movilidad o seguridad no impidan a los estudiantes continuar con normalidad sus estudios.

La institución ha reforzado además las medidas de bienestar y apoyo psicológico, con atención telefónica y presencial cuando sea necesario, grupos de soporte emocional y mecanismos de derivación a atención especializada para los miembros de la comunidad universitaria que puedan verse afectados por la situación.

La UGR anima a los estudiantes a regresar a las aulas

Precisamente este domingo, la Universidad de Granada difundió un vídeo bajo el mensaje “Os estamos esperando”, con el que profesores, personal y estudiantes animan a la comunidad universitaria a regresar al Campus de Ceuta. La actividad docente comenzará finalmente este martes 22 de septiembre.

El acto de este lunes supone así el pistoletazo de salida institucional a un curso universitario excepcional en Ceuta, mientras la UGR mantiene activo su plan de contingencia y revisa las medidas en función de la evolución de la situación.

Granada refuerza sus vínculos con Ceuta

La apertura del curso contará también con la presencia de Marifrán Carazo, que mantendrá posteriormente un encuentro institucional con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La visita pretende reforzar los vínculos históricos entre Granada y Ceuta a través de la Universidad de Granada y avanzar en nuevas vías de cooperación en cultura, conocimiento e innovación.

Durante el encuentro está prevista además la adhesión de Ceuta a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y se abordarán los términos del futuro hermanamiento entre ambas ciudades.