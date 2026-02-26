SEAT Vigilsa “Sigue rodando” tras un año récord y presenta en Granada los nuevos SEAT Ibiza y SEAT Arona

Granada vivió una destacada noche del motor con la puesta de largo oficial del Nuevo SEAT Ibiza y el Nuevo SEAT Arona en las instalaciones de SEAT Vigilsa, en la Avenida de Andalucía. El evento reunió a clientes, colaboradores y representantes de la marca en un acto que simboliza la evolución de la firma bajo el lema “Sigue rodando”.

La velada comenzó con la proyección de un vídeo corporativo que refleja el espíritu dinámico de la marca. La gerente de Vigilsa, Teresa Gil, fue la encargada de abrir el acto subrayando que esta renovación “no es solo un restyling, sino una adaptación a una nueva forma de entender la movilidad y la conducción”.

Año récord en ventas de SEAT Vigilsa en Granada

El concesionario granadino atraviesa uno de sus mejores momentos. Durante 2024 superó las 2.000 unidades vendidas, una cifra histórica que consolida su posición como uno de los concesionarios SEAT de referencia en España y con mayor cuota de mercado del país. Con casi cinco décadas de trayectoria en la provincia, Vigilsa ha reforzado además su liderazgo digital. Su departamento online encabeza actualmente el proyecto de digitalización de SEAT a nivel nacional, gestionando procesos de venta y atención al cliente en todo el territorio.

El gerente regional de SEAT y CUPRA España, Paco Sánchez de Puerta, trasladó un mensaje de confianza en la evolución de la marca y agradeció a la familia Gil su compromiso con el desarrollo de SEAT en Granada.

Así son el nuevo SEAT Ibiza y el nuevo SEAT Arona

El momento central de la noche llegó con el destape de ambos modelos al ritmo de Forever Young de David Guetta.

Los asesores comerciales desgranaron las principales novedades: nueva firma lumínica Full LED, frontal con calandra hexagonal, menor presencia de cromados y un diseño más robusto. El Ibiza mantiene su carácter compacto y urbano, mientras que el Arona potencia su estética SUV, con una presencia más elevada y contundente.

En el interior, destacan las nuevas tapicerías, asientos bucket bicolor y una mejora en la percepción de calidad. A nivel tecnológico, sobresale la pantalla táctil flotante de hasta 9,2 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de una amplia gama de asistentes avanzados de conducción.

Precios y oferta de lanzamiento

El director de ventas, Francisco Ruiz, cerró el acto anunciando condiciones especiales de lanzamiento:

Nuevo SEAT Ibiza desde 13.990 euros.

Nuevo SEAT Arona desde 17.990 euros.

Con esta presentación, SEAT Vigilsa refuerza su posicionamiento en Granada como referente en movilidad, innovación y cercanía al cliente, en un momento clave para el sector automovilístico y la transformación digital de la experiencia de compra.