Sierra Nevada acelera la sustitución de la pilona dañada del telesilla Laguna tras los temporales

La torre 23 del telesilla Laguna cedió tras casi veinte días consecutivos de inclemencias meteorológicas, con acumulaciones de hielo y rachas huracanadas que afectaron a distintas infraestructuras de la estación.

El fabricante Doppelmayr ha iniciado ya la construcción de la nueva pilona, que llegará previsiblemente a la estación en la semana del 16 al 20 de marzo. La estructura será transportada en dos secciones para facilitar su traslado en helicóptero y posteriormente ensamblada en pista mediante un sistema de unión atornillado. También será necesaria la intervención aérea para colocar la cruceta y los balancines del remonte.

Solución provisional para reabrir la zona

Mientras se fabrica la nueva torre, la estación ha diseñado un plan para “puentear” la pilona dañada y permitir que el telesilla Laguna funcione como remonte de evacuación.

Esta medida permitirá abrir al esquí la zona de la Laguna con acceso por el telesquí Zayas, entrada por Collado Alto y salida por el telesilla Dílar. En caso de avería de este último, el Laguna podría utilizarse para evacuación, aunque con limitaciones: los cálculos técnicos indican que solo podrá operar con un 25% de las sillas.

El departamento de Remontes de Cetursa trabaja actualmente en desenterrar el cable tractor —que quedó sepultado bajo hasta cuatro metros de nieve y hielo—, recolocarlo en las torres donde descarriló y revisar todos los elementos mecánicos de la línea. Posteriormente se certificará el estado del cable y se realizará una prueba de carga.

Apertura en dos o tres semanas

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la zona de la Laguna podría reabrirse al público en un plazo de dos o tres semanas con el sistema provisional.

En paralelo, los técnicos han comenzado el desmontaje de la torre siniestrada. El objetivo de Cetursa es que el telesilla Laguna vuelva a operar con normalidad, ya con la nueva pilona instalada, durante el mes de abril.