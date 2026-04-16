Política | Cuenta atrás para las elecciones andaluzas

Santiago Abascal visita hoy Granada para dar un mitín junto al candidato de VOX a la Junta, Manuel Gavira

El mitin, previsto a las 19:30 en la Plaza de las Pasiegas, coincidirá con una concentración antifascista convocada por colectivos sociales y el sindicato CNT.

Redacción

Granada |

El presidente de Vox, Santiago Abascal
El presidente de Vox, Santiago Abascal | Agencia EFE

Granada acoge este jueves la visita de Santiago Abascal, que participará en un acto político junto a Manuel Gavira con el objetivo de reforzar la presencia del partido en Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El mitin está previsto a las 19:30 horas en la Plaza de las Pasiegas, coincidiendo con una concentración antifascista convocada por colectivos sociales y el sindicato CNT.

Los organizadores denuncian lo que consideran una “campaña de criminalización contra las personas migrantes” por parte de Vox, tal y como reflejan en los carteles difundidos para la convocatoria, en los que tachan con una equis el rostro de Abascal.

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