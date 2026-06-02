Detenido en Granada un menor por filtrar datos sensibles del Estado: el perfil de los jóvenes autodidactas que buscan notoriedad en Internet

Los investigadores destacan que se trata de un joven autodidacta, sin motivación económica y que presuntamente actuó en busca de reconocimiento dentro de entornos vinculados al hacktivismo.

La detención de un menor de edad en Granada por una presunta filtración masiva de datos sensibles de organismos del Estado ha vuelto a poner sobre la mesa el creciente desafío que representan determinados perfiles jóvenes vinculados al ámbito de la ciberseguridad y el hacktivismo.

El arrestado, de nacionalidad española y estudiante de Bachillerato, fue detenido el pasado 27 de mayo por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de revelación de secretos. Según la investigación, el joven publicó en Internet datos personales pertenecientes a miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Los agentes localizaron al sospechoso aproximadamente un mes después de que se detectara la difusión de la información. Una vez identificado, se procedió al registro de la vivienda familiar, donde se intervino diverso material informático y tecnológico que continúa siendo analizado por especialistas.

¿Quién es el menor detenido por la filtración de datos del Estado?

Fuentes de la investigación apuntan a que el joven responde a un perfil cada vez más frecuente entre los detenidos por este tipo de delitos. Se trata de un autodidacta, sin antecedentes relacionados con la ciberdelincuencia y sin una motivación económica aparente.

Los investigadores sostienen que el menor habría actuado principalmente para ganar notoriedad y reconocimiento dentro de determinados círculos digitales. Además, han constatado que mantenía contactos virtuales con otras personas vinculadas a entornos de carácter hacktivista.

La sorpresa fue mayúscula incluso para sus propios padres, quienes desconocían presuntamente las actividades que desarrollaba su hijo y fueron los primeros sorprendidos cuando los agentes accedieron al domicilio para efectuar el registro y la detención.

Menor detenido por filtrar datos sensibles: un perfil que se repite

El caso no es aislado. La Policía Nacional ha señalado que este joven se suma a más de media docena de detenidos en los últimos meses con características muy similares.

Los investigadores destacan que se trata de adolescentes o jóvenes con amplios conocimientos técnicos adquiridos de forma autodidacta, que suelen actuar desde sus domicilios y cuya principal motivación no suele ser el beneficio económico, sino la búsqueda de reconocimiento en comunidades digitales especializadas.

Esta tendencia preocupa a las autoridades por la facilidad con la que determinados conocimientos informáticos pueden ser utilizados para acceder, recopilar y difundir información sensible que afecta tanto a ciudadanos como a instituciones estratégicas.

El riesgo del 'doxing' y la exposición masiva de datos personales

La investigación también ha puesto el foco sobre una práctica conocida como 'doxing', consistente en la publicación o difusión de datos personales de terceros sin autorización.

Según la Policía Nacional, este tipo de acciones representan un "creciente riesgo" cuando afectan a miembros de instituciones públicas o de seguridad, ya que pueden facilitar amenazas, campañas de acoso, intentos de extorsión o acciones coordinadas contra funcionarios y organismos sensibles.

La rápida actuación policial respondió precisamente al potencial impacto que la información difundida podía tener sobre la seguridad operativa de las instituciones afectadas y sobre la integridad personal de quienes aparecían en los datos filtrados.

La causa está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, que coordina las diligencias para esclarecer el alcance completo de la filtración.