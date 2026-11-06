Queman la bandera de España del Triunfo en Granada y dejan una pintada de «Fascistas fuera»

Granada ha amanecido este viernes con uno de sus símbolos más reconocibles dañado. La bandera de España del Triunfo, situada en el bulevar de la avenida de la Constitución, ha sido quemada durante la madrugada y el pedestal que sostiene el mástil ha aparecido con una pintada de carácter antifascista en la que se puede leer «Fascistas fuera».

Los hechos se han producido en torno a las 3:50 horas, según la información conocida hasta el momento. Las cámaras de seguridad de los edificios oficiales de la zona han captado la actuación de los responsables, tres individuos según la información municipal, aunque las primeras informaciones policiales apuntan a dos varones vestidos de negro. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los autores. Por ahora no se han producido detenciones.

El Ayuntamiento de Granada califica los hechos de «atentado contra un símbolo nacional»

El portavoz del Gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha condenado lo ocurrido y lo ha calificado de «atentado contra un símbolo nacional».

También se ha pronunciado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha lamentado los hechos a través de sus redes sociales. La regidora ha asegurado que desea y espera que la Policía Científica consiga identificar a los responsables a partir de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

La investigación policial continúa abierta para determinar las circunstancias de este acto vandálico y localizar a las personas que participaron en la quema de la bandera y las pintadas en el pedestal.

La bandera, situada en uno de los enclaves más transitados del centro de Granada, ha quedado retirada tras los daños sufridos durante el incidente.