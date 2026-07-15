El PSOE exige la reurbanización urgente del Paseo de las Palmas por el "grave peligro" que sufren vecinos y familias de la Escuela Duende

La reurbanización del Paseo de las Palmas vuelve a situarse en el centro del debate político municipal tras la denuncia realizada por el PSOE de Granada. La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha visitado la zona junto a concejales del grupo municipal, vecinos del barrio y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Carretera de la Sierra para exigir al Ayuntamiento una intervención "urgente" que garantice la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vía.

Según ha explicado Ruz, el estado actual de la calle representa un importante riesgo para los peatones, especialmente para las familias que cada día llevan a sus hijos a la Escuela Infantil Duende, ubicada en el Paseo de las Palmas.

Durante la visita, la portavoz socialista ha denunciado que numerosos tramos del acerado son prácticamente intransitables y no cumplen con los criterios mínimos de accesibilidad.

Según ha explicado Ruz, las aceras presentan una anchura insuficiente y, además, se encuentran ocupadas por antiguas farolas y postes eléctricos que dificultan aún más el paso de peatones.

Esta situación obliga, según el PSOE, a que padres y madres con carritos de bebé, así como personas mayores o con movilidad reducida, tengan que invadir la calzada para poder continuar su recorrido.

"La llegada del nuevo curso volverá a poner de manifiesto un problema que afecta cada día a las familias que acuden a la Escuela Infantil Duende", ha señalado la portavoz socialista, quien ha recordado que durante el anterior mandato ya se planteó un proyecto de reurbanización integral que, a su juicio, el actual equipo de Gobierno del Partido Popular ha paralizado.

Otro de los problemas denunciados es el exceso de velocidad de los vehículos que utilizan esta vía como conexión hacia la autovía.

Ruz ha asegurado que la cámara de control instalada para reducir la velocidad "lleva tres años sin funcionar", por lo que ha reclamado al Ayuntamiento la puesta en marcha de medidas eficaces que permitan mejorar la seguridad vial.

Los vecinos reclaman finalizar las obras pendientes en Carretera de la Sierra

Además de las deficiencias del Paseo de las Palmas, los residentes han trasladado su preocupación por la paralización de las obras de mejora de la acequia que atraviesa esta zona de Carretera de la Sierra.

Según han explicado los representantes vecinales, únicamente se ha ejecutado el primer tramo del proyecto previsto, mientras que el resto de la actuación permanece paralizado sin que el Ayuntamiento haya informado sobre los plazos para su reanudación.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Carretera de la Sierra ha lamentado el estado de abandono que, a su juicio, sufren las infraestructuras del barrio y ha reclamado una respuesta por parte del Consistorio.

Para concluir, Raquel Ruz ha realizado un llamamiento directo a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para que impulse de manera inmediata la reurbanización del Paseo de las Palmas, adopte medidas que reduzcan la velocidad del tráfico y retome las obras de mejora de la acequia.

"La seguridad de los vecinos, especialmente de los más pequeños y de las personas con movilidad reducida, debe ser una prioridad para el Ayuntamiento", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha insistido en que esta actuación resulta "imprescindible" para garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad en uno de los accesos al barrio del Realejo.