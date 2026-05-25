El PSOE exige una moratoria turística urgente en Granada y reclama la cesión de San Miguel Alto tras quedar desierta su subasta

La iniciativa llega tras conocerse que la subasta del inmueble de San Miguel Alto, impulsada por la Junta de Andalucía, ha quedado desierta, una circunstancia que el PSOE considera una oportunidad única para reclamar su cesión y destinarlo a uso vecinal y cultural.

El Grupo Municipal Socialista de Granada ha elevado al próximo pleno municipal una propuesta para reclamar al equipo de gobierno de Marifrán Carazo la aplicación urgente de una moratoria turística en Granada, con el objetivo de frenar la proliferación de apartamentos turísticos y proteger tanto el acceso a la vivienda como el patrimonio inmobiliario de los barrios históricos.

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha defendido la necesidad de actuar “de forma inmediata” ante lo que considera una amenaza creciente para la ciudad. Según ha señalado, el incremento de licencias destinadas al alojamiento turístico está provocando una transformación acelerada de barrios como el Albaicín, el Centro o el Realejo, donde cada vez resulta más difícil encontrar vivienda para residentes.

Moratoria turística en Granada: el PSOE pide frenar nuevas licencias

La propuesta socialista pone el foco en el impacto del turismo masivo sobre el mercado residencial y denuncia la falta de una estrategia eficaz por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para contener esta situación.

¿Por qué reclama el PSOE una moratoria turística urgente en Granada?

Desde el grupo municipal consideran que el crecimiento descontrolado de viviendas de uso turístico está expulsando progresivamente a los vecinos de sus barrios, afectando al comercio tradicional y generando una presión adicional sobre los servicios públicos.

Castillo ha criticado además las medidas impulsadas por el gobierno local para limitar estos alojamientos, recientemente anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para el edil socialista, la decisión judicial confirma que la estrategia del Ejecutivo municipal fue una “chapuza” que ha dejado a la ciudad en una situación de incertidumbre legal.

“Advertimos desde el principio que estas medidas podían acabar generando inseguridad jurídica y ahora incluso podrían derivar en reclamaciones patrimoniales por parte de quienes no obtuvieron licencias durante este periodo”, ha asegurado.

El PSOE insiste en que la solución pasa por actualizar el Plan General de Ordenación Urbana y reactivar herramientas urbanísticas pendientes como el Plan Especial del Centro y el Plan Especial del Albaicín, paralizados desde hace años.

"San Miguel Alto es una oportunidad para recuperar patrimonio para la ciudad"

La formación socialista ha celebrado además la noticia de que la subasta pública del inmueble ubicado en la calle Ermita, 15, en el Cerro de San Miguel Alto, haya quedado desierta al no presentarse ofertas ni en primera ni en segunda convocatoria.

Para Eduardo Castillo, esta situación abre una oportunidad histórica para que el Ayuntamiento solicite a la Junta de Andalucía la cesión del edificio y lo destine a equipamiento público.

¿Qué propone el PSOE para el edificio de San Miguel Alto?

Los socialistas plantean convertir el inmueble en un Centro de Interpretación del Albaicín, una demanda histórica respaldada por la Asociación de Vecinos del Albaicín y por la plataforma Albayzín Habitable.

“Ya no hay excusas. Si el Ayuntamiento realmente defiende los intereses de Granada, debe solicitar inmediatamente la cesión de este espacio para uso comunitario y cultural”, ha afirmado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de los colectivos vecinales en defensa del barrio.

El PSOE alerta sobre la venta de patrimonio a fondos de inversión

El grupo municipal ha vinculado directamente el caso de San Miguel Alto con otras operaciones recientes que, a su juicio, reflejan un modelo de ciudad orientado hacia la especulación inmobiliaria.

Como ejemplo, han recordado la venta del convento de Santa Inés, sede del Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos, una operación que consideran incompatible con la preservación del patrimonio histórico y social de Granada.

“Cada edificio rehabilitado en el Centro o en el Realejo termina convertido en apartamentos turísticos en lugar de ofrecer viviendas para jóvenes y familias granadinas. Es el momento de poner límite a esta dinámica”, ha concluido el viceportavoz socialista.