Policía Nacional detiene 84 personas en Granada, Motril y Baza: balance de una operación con 91 reclamaciones

Agentes de la Policía Nacional de España han desarrollado durante el pasado mes de mayo una amplia operación en la que han sido detenidas 84 personas de distintas nacionalidades que se encontraban reclamadas por autoridades policiales o judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.

Del total de arrestos, 73 se produjeron en Granada, donde se han resuelto 80 reclamaciones; 10 en Motril, con causas pendientes de ámbito nacional; y 1 en Baza, donde también se dio por finalizada una requisitoria.

Estas actuaciones han permitido dar por cesadas 91 reclamaciones en total, algunas de ellas vinculadas a órdenes de ingreso en prisión tras sentencia firme, así como a causas judiciales abiertas en distintos juzgados.

La labor de la Policía Nacional de España incluye la cooperación constante con autoridades judiciales tanto nacionales como internacionales. En este contexto, los agentes desarrollan investigaciones y dispositivos de localización de personas buscadas por la justicia, ya sea por causas abiertas o por sentencias firmes pendientes de ejecución.

Esta colaboración internacional resulta clave para la detención de individuos reclamados por otros países, reforzando así la coordinación policial en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Tipología de los delitos: patrimonio, estafas y violencia de género

La mayoría de las reclamaciones que han motivado estas detenciones están relacionadas con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Entre los casos más habituales destacan robos con fuerza, hurtos y estafas.

No obstante, también se han registrado reclamaciones por otros delitos de distinta naturaleza, como violencia de género o conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

¿Qué tipos de delitos motivaron las detenciones? Principalmente, infracciones relacionadas con el patrimonio, aunque también se han detectado casos de violencia y seguridad vial.

Una vez practicadas las detenciones, todas las personas arrestadas han sido puestas a disposición de las autoridades policiales o judiciales reclamantes, cumpliendo así con las órdenes vigentes y cerrando las requisitorias activas en cada uno de los casos.

La operación refuerza la actividad de localización de fugitivos y la eficacia de la cooperación entre cuerpos policiales, tanto dentro como fuera del territorio nacional.