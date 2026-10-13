La Policía Local de Íllora evita por tercera vez en menos de un año la okupación de tres viviendas en Alomartes

Los hechos se produjeron durante la semana pasada en este núcleo de población de Íllora. Según la Policía Local, el intento fue protagonizado por un grupo de personas procedentes de una localidad del Poniente Granadino.

La intervención se produjo después de que varios vecinos alertaran de lo que estaba ocurriendo. La llegada inmediata de los agentes permitió frustrar el intento y evitar que las personas implicadas consiguieran su objetivo.

Tras la actuación, la Policía Local ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los residentes de la zona. El cuerpo asegura que la situación se ha restablecido después de unos hechos que habían generado alarma social entre los vecinos.

Tres intentos en las mismas viviendas en Íllora en menos de un año

Este último episodio supone la tercera ocasión en menos de un año en la que la Policía Local de Íllora evita la okupación de estas tres viviendas de Alomartes.

No es la única intervención reciente relacionada con la ocupación de inmuebles en el municipio. El 30 de septiembre, los agentes frustraron otro intento durante la noche. Fue el segundo caso registrado en apenas dos semanas, después de que el 21 de septiembre se evitara una okupación en el centro de Íllora y se identificara a los presuntos autores.

Además, el pasado 25 de agosto, la Policía Local y el Ayuntamiento de Íllora mediaron para recuperar una vivienda que permanecía ocupada desde mayo.

La sucesión de actuaciones mantiene la atención sobre los problemas de ocupación de inmuebles en el municipio granadino, mientras la Policía Local destaca la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de situaciones y facilitar una intervención rápida.