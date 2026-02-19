Más de 3.500 animales siguen aislados en Güéjar Sierra tras el derrumbe del Puente del Molino del Coto

El derrumbe del Puente del Molino del Coto, arrasado por los efectos del temporal, ha dejado una de las imágenes más preocupantes en la provincia de Granada: miles de animales aislados y fincas agrícolas sin acceso en el término municipal de Güéjar Sierra.

Animales aislados en Güéjar Sierra tras el derrumbe del Puente del Molino del Coto | Onda Cero

En la zona del Coto permanecen incomunicadas 1.639 cabezas de ganado menor y 528 vacas, mientras que en las áreas de Las Mojadillas y Padules se contabilizan 142 cabezas de ganado menor y 634 vacas, lo que eleva la cifra total a más de 3.500 animales afectados.

Un puente clave para la actividad agrícola y ganadera

La caída de esta infraestructura sobre el río Maitena ha cortado el acceso a numerosas explotaciones, afectando tanto al sector ganadero como a cultivos estratégicos para la economía local, como el cerezo, cuya poda en esta época del año resulta fundamental para garantizar la producción.

Los ganaderos han tenido que alimentar al ganado transportando el pienso a pie, tal y como ha explicado Manolo Corrales, profesional de la zona:

No fue hasta el pasado 16 de febrero cuando un camión pluma logró sortear la rotura del puente y trasladar sacos de alimento. Mediante una grúa, se pudieron mover los palés al otro lado del cauce, donde los ganaderos aguardaban para recogerlos.

Güéjar, en la Zona 0 de las ayudas provinciales por los efectos del temporal

Güéjar Sierra forma parte de la denominada Zona 0, junto a Huétor Tájar, Dúdar y Quéntar, los municipios más castigados por el temporal. Cada uno recibirá 500.000 euros dentro de la segunda línea de ayudas aprobada por la Diputación de Granada, dotada con 6 millones de euros para 77 municipios.

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha subrayado la urgencia de iniciar las obras que permitan restablecer los accesos, ante la gravedad de la situación para agricultores y ganaderos.

Según Martos, la reconstrucción del puente y la recuperación de los caminos rurales se son prioritarias para evitar un impacto aún mayor en la economía local, en una comarca donde la ganadería y la agricultura constituyen pilares esenciales del tejido productivo.