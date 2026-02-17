Cortada la A-92G entre Granada y Santa Fe en sentido capital tras el impacto de un camión contra dos pasos superiores

La autovía entre Granada y Santa Fe (A-92G) permanece cortada en dirección a la capital granadina tras los daños ocasionados por un camión que transportaba una retroexcavadora y que no cumplía los límites de altura permitidos. El incidente ha afectado a dos pasos superiores, obligando a activar un dispositivo urgente por parte de la Consejería de Fomento.

Los hechos se produjeron en torno a las 13:30 horas, cuando el vehículo pesado impactó primero contra la pasarela peatonal del kilómetro 2, a la altura de la barriada de La Pulga, en Santa Fe, provocando daños estructurales que han llevado a prohibir el paso de viandantes por motivos de seguridad.

Daños en un segundo paso superior en el kilómetro 7

Tras ese primer impacto, el camión continuó su recorrido hasta el kilómetro 7, a la altura de Bobadilla, donde colisionó con un segundo paso superior y dañó una de sus vigas. Ante el riesgo estructural detectado, el personal de carreteras de la Administración autonómica procedió al corte inmediato de la A-92G bajo este punto en sentido Granada.

La Junta ha informado en una nota de servicio de que el cierre responde exclusivamente a criterios de seguridad, mientras se evalúa el alcance exacto de los daños.

Desvíos por La Chana y trabajos para la reapertura

Como alternativa al tramo afectado, se han habilitado desvíos hacia el barrio de La Chana, permitiendo así canalizar el tráfico procedente de Santa Fe y el área metropolitana.

La Consejería de Fomento trabaja ya en la colocación de una cimbra o estructura de apuntalamiento que permita estabilizar el paso superior dañado y facilitar la reapertura de la autovía lo antes posible y con plenas garantías de seguridad.

La incidencia ha generado retenciones puntuales en uno de los principales accesos a Granada, una vía estratégica que conecta la capital con Santa Fe y el entorno metropolitano.