IV Edición: ¿Cuánto sabes de Granada?

Cada Semana de lunes a jueves en Mas de Uno Granada de 12:20h a 13:40h, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar, evento, plato gastronómico o personaje ilustre relacionado con nuestra ciudad, y los viernes, comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso, si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es, y si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100 por 100 granadinos. ¿Cuánto sabes de Granada?.

Patrocinan: Pipas Granaínas, Patatas Peñagallo, Aceites: Benalúa y Amarga y Pica, pistachos Zuaime, Cooperativa Granada La Palma, Aceite Virgen Extra de la DO Poniente de Granada, Consejo regulador de la IGP Espárrago de Huetor Tajar, Aceite Virgen Extra de la DO Montes de Granada, y El Carmen de los Chapiteles By la Borraja Catering