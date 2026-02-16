Granada invertirá casi 7 millones para transformar la Avenida Don Bosco en un bulevar más verde y accesible

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado una inversión de casi siete millones de euros para la remodelación integral de la Avenida Don Bosco, en el barrio del Zaidín, con el objetivo de convertirla en un bulevar más amable para el peatón, más verde y accesible. Las obras comenzarán en abril y se desarrollarán por tramos para minimizar las afecciones a vecinos, comercios y tráfico.

Las calzadas conservarán carriles de 3,5 metros por sentido, asegurando una circulación fluida para vehículos. El estacionamiento se reorganizará mediante bandas en línea o en semibatería, manteniendo todas las plazas existentes y distribuyéndolas de manera más eficiente.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que “no se perderá ningún aparcamiento” y que la reordenación permitirá un espacio urbano más limpio y seguro, evitando que los coches abigarren las avenidas principales.

Para minimizar las afecciones a residencias, comercios y tráfico, la intervención se desarrollará entres tramos diferenciados:

Desde Calle Andrés Segovia hasta el entorno de Calle Bolonia y Calle Milán.

Desde ese punto hasta la Avenida de Cádiz.

Hasta la Avenida de Fernando de los Ríos.

Esta ejecución por fases, según el consistorio, permitirá organizar los trabajos de manera escalonada, reduciendo las molestias y facilitando la movilidad durante la obra.