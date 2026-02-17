Granada deberá esperar seis meses más para saber si será sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Granada tendrá que esperar al menos seis meses más para conocer si albergará la futura Agencia Estatal de Salud Pública. El Gobierno central ha pospuesto la decisión, que inicialmente estaba prevista para este martes, alegando la necesidad de realizar una valoración más detallada ante el elevado número de candidaturas presentadas (8 aspirantes). El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha confirmado el aplazamiento, que fija como nueva fecha el 18 de agosto.

Mientras se resuelve el proceso, la Agencia Estatal de Salud Pública comenzará a funcionar de forma provisional desde la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, a la espera de conocer su ubicación definitiva.

Críticas de la Junta por el retraso

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Salud, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha lamentado que no se hayan cumplido los plazos anunciados por el Ejecutivo central.

Según Sanz, este tipo de demoras “no favorecen la confianza en el procedimiento” y van en contra de la rigurosidad exigida, especialmente después de que la fecha del fallo hubiera sido publicada en la web del Ministerio. El consejero ha recordado además que el proceso se tramitó por vía de urgencia en plena época navideña, lo que supuso un “sobreesfuerzo para las administraciones”.

No obstante, ha expresado su confianza en que el retraso no perjudique la candidatura de Granada, que considera “la mejor” por su trayectoria y potencial en materia de salud pública.

Granada, candidata andaluza con el respaldo de la EASP

La candidatura granadina plantea ubicar inicialmente la Aesap en las instalaciones de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con un traslado posterior al antiguo Hospital Clínico una vez adaptado el edificio.

Desde la Junta destacan la experiencia técnica, los profesionales cualificados y la sólida estructura sanitariade la provincia como argumentos para convertir a Granada en el centro desde el que se diseñen las políticas de respuesta ante emergencias sanitarias como la pandemia del coronavirus.