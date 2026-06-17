La Junta reabre al tráfico la calle San Ramón tras finalizar las obras de la prolongación Sur del Metro de Granada en Churriana

La Junta de Andalucía ha culminado una nueva fase clave de la prolongación Sur del Metro de Granada con la reapertura total al tráfico de los últimos viales que permanecían ocupados por las obras en Churriana de la Vega. Desde este miércoles 17 de junio, los vehículos pueden volver a circular por los 1,6 kilómetros de la calle San Ramón, considerada el principal eje urbano y comercial de la localidad.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que la administración autonómica ha cumplido el compromiso adquirido con los vecinos para restablecer la normalidad en el municipio una vez finalizada la obra civil.

"Se ha cumplido con los vecinos", ha afirmado Díaz, quien ha mostrado su satisfacción por "devolver el espacio ocupado a la ciudadanía en tiempo y forma". La responsable autonómica ha recordado además que la pasada semana ya se reabrió en Las Gabias la plaza Estación de Tranvías, otro de los espacios afectados por la ejecución del proyecto.

La reapertura de la calle San Ramón se suma a otras actuaciones ya ejecutadas en las últimas semanas, como la recuperación de la carretera de Alhama, desde el cruce con la calle San Cayetano hasta la glorieta de la Base Militar, así como la calle Santa Lucía y el entorno peatonal junto al Parque de la Paz.

La operación se ha realizado en coordinación con el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que ha colaborado con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía tanto en la gestión de los desvíos de tráfico como en la implantación de la nueva señalización y semaforización necesarias para el funcionamiento del renovado viario.

La calle San Ramón ha sido uno de los puntos más afectados por las obras debido a la implantación de la plataforma ferroviaria y a la reconfiguración completa de la sección urbana para integrar el paso del metro. Además de la reapertura al tráfico, semanas atrás ya se había recuperado el acerado a lo largo de toda esta importante vía comercial.

¿Qué cambios ha supuesto la obra del metro en la calle San Ramón?

La actuación ha transformado por completo el principal corredor urbano de Churriana de la Vega. A lo largo de sus 1.600 metros de recorrido, el trazado ferroviario se adapta a la configuración de la calle mediante tramos de vía doble y otros de vía única, manteniendo la convivencia con el tráfico rodado, los espacios peatonales y las necesidades del comercio local.

En este eje se ubican numerosos centros educativos, culturales y sociales, además de un importante tejido comercial. También se han habilitado zonas de aparcamiento, carga y descarga, paradas de taxi y autobús, garantizando la funcionalidad de la vía una vez entre en servicio el metro.

Las nuevas paradas de la prolongación Sur del Metro de Granada en Churriana

El recorrido del metro atraviesa el centro urbano por la calle Santa Lucía, donde se ha instalado una parada junto al Parque de la Paz y al IES Federico García Lorca.

Posteriormente, el trazado continúa por la calle San Ramón, donde se localiza la parada Churriana de la Vega, situada a la altura de la calle Toril y dotada de andenes laterales.

Más adelante, tras un tramo de vía única de 456 metros, el recorrido recupera la doble vía y llega a la parada Arabuleila, ubicada en una zona residencial caracterizada por viviendas con jardines en ambas márgenes.

Las calles transversales mantienen la continuidad del tráfico rodado mediante cruces habilitados sobre la plataforma ferroviaria, permitiendo la conexión entre ambos lados del municipio.

La prolongación Sur del Metro de Granada está prácticamente finalizada en sus dos tramos constructivos y constituye una de las principales actuaciones de movilidad sostenible del área metropolitana granadina.

El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation y contempla un recorrido total de 4,6 kilómetros con siete paradas distribuidas entre los municipios de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias.