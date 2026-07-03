El Infoca da por controlado el incendio forestal de Dehesas de Guadix tras un amplio despliegue de medios

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado durante la tarde de este jueves en el paraje del embalse del Negratín, en el municipio granadino de Dehesas de Guadix. El fuego, que se originó a las 18.53 horas, quedó bajo control a las 10.00 horas de este viernes, según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales a través de su perfil oficial en la red social X.

Aunque la evolución del incendio ha permitido estabilizar la situación, los trabajos continúan sobre el terreno para evitar posibles rebrotes. En estos momentos permanecen desplegados diez profesionales del Infoca junto a un vehículo autobomba, centrados en las tareas de remate y extinción definitiva de las llamas.

El incendio forestal obligó a movilizar un importante dispositivo de medios aéreos y terrestres durante la jornada del jueves. En las labores de extinción participaron un helicóptero pesado, dos helicópteros semipesados y un helicóptero ligero, además de dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación encargado de supervisar la evolución del fuego.

En el operativo terrestre llegaron a intervenir hasta 63 efectivos, apoyados por una unidad médica y un vehículo autobomba, con el objetivo de contener el avance de las llamas en una zona de alto valor ambiental.

Una vez controlado el incendio, el dispositivo ha reducido significativamente su despliegue. Actualmente, diez profesionales del Plan Infoca continúan realizando labores de vigilancia, remate y extinción, apoyados por un vehículo autobomba, con el fin de asegurar que no se produzcan reproducciones del fuego.