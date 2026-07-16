Los incendios en Granada disparan la preocupación: casi una veintena de fuegos en dos semanas mientras aumentan las sospechas de que sean provocados

La provincia de Granada sigue sumando episodios que alimentan la preocupación por el incremento de los incendios forestales durante este verano. En las últimas dos semanas se han registrado casi una veintena de fuegos en distintos puntos de la provincia, una cifra que coincide con el fuerte aumento de la superficie quemada en todo el país.

Según los últimos datos disponibles, España acumula ya más de 62.200 hectáreas arrasadas por el fuego, una cifra que duplica ampliamente la registrada durante el mismo periodo del año pasado.

La investigación sobre el origen de los incendios continúa abierta. La Guardia Civil mantiene todas las líneas de investigación activas y asegura que no descarta "ninguna hipótesis", aunque las primeras pesquisas apuntan a que algunos de estos incendios podrían haber sido intencionados.

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen de los fuegos registrados en la provincia. Sin embargo, la Guardia Civil reconoce que trabaja con distintas hipótesis y que una de las posibilidades que cobra mayor fuerza es la de que varios de los incendios hayan sido provocados.

La investigación continúa mientras los agentes recopilan pruebas y analizan las circunstancias en las que se iniciaron los diferentes focos registrados durante las últimas semanas.

Incendios en Granada: dos nuevos fuegos provocan cortes de tráfico y retenciones

Los bomberos volvieron a intervenir este miércoles en dos nuevos incendios.

El primero se declaró a primera hora de la tarde en una zona de matorral situada en el entorno de la avenida América, en el municipio de Santa Fe. La rápida actuación de los efectivos de Bomberos de Granada permitió controlar el fuego sin que se registraran daños personales, aunque el humo obligó a extremar la precaución y provocó importantes retenciones en la autovía A-92.

Horas antes, otro incendio declarado en el municipio de Jun obligó a cortar temporalmente la carretera que conecta Granada con Víznar mientras trabajaban los equipos de extinción.

Ambos sucesos vuelven a evidenciar la elevada presión a la que se enfrentan los servicios de emergencia durante este verano.

Los municipios de Granada más afectados por los incendios en la última década

Los datos recopilados por el servicio estadístico EpData, a partir de la información del Sistema Europeo de Vigilancia de Incendios Forestales, permiten identificar cuáles han sido los municipios granadinos más castigados por el fuego durante los últimos diez años.

Encabeza la clasificación El Pinar, donde desde 2016 han ardido 1.454,84 hectáreas de las 3.801,10 que conforman el municipio. En términos porcentuales, supone que el 38,27% de su superficie ha resultado afectada por incendios forestales.

Le sigue Los Guájares, marcado por el devastador incendio de 2022, donde desde 2016 se ha quemado el 27,70% de la superficie forestal del municipio.

En esta lista también aparecen Almegíjar y El Valle, otros dos municipios especialmente castigados por los grandes incendios registrados en la provincia durante la última década.

La sucesión de incendios en Granada coincide con uno de los peores balances nacionales de los últimos años. Con más de 62.200 hectáreas ya calcinadas en España y una actividad especialmente intensa en numerosos puntos del país, las autoridades insisten en extremar la precaución y colaborar con las investigaciones para esclarecer el origen de unos fuegos que, en algunos casos, podrían haber sido intencionados.