Un hombre de 73 años resulta intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Morelábor

El incendio de una vivienda en el municipio granadino de Morelábor se ha saldado con un hombre de 73 años afectado por inhalación de humo y trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de este lunes en una casa de una sola planta ubicada en la calle Lepanto, en el núcleo poblacional de Moreda. Sobre las 16:00 horas, el teléfono de emergencias 112 recibió una llamada de auxilio alertando del incendio y solicitando asistencia sanitaria urgente para la única persona que se encontraba en el interior de la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Granada, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil, movilizados por la sala coordinadora del 112.

Incendio en Morelábor: dos habitaciones quedaron completamente calcinadas

Los bomberos del parque de Iznalloz lograron extinguir las llamas, cuyo origen se localizó en la cocina de la vivienda. Como consecuencia del fuego, tanto la cocina como el trastero quedaron completamente calcinados, mientras que el resto de las estancias sufrieron daños por la acumulación de humo.

Además de los importantes daños materiales registrados en el inmueble, los servicios de emergencia tuvieron que atender al único ocupante de la casa, que había inhalado humo durante el incendio. Tras una primera asistencia en el lugar, los sanitarios procedieron a su evacuación al Hospital de Alta Resolución de Guadix para una valoración más exhaustiva.

Durante las labores de extinción, los bomberos también lograron rescatar con vida a dos perros que se encontraban dentro de la vivienda afectada por el fuego.

La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras zonas del inmueble o a viviendas cercanas. Las causas exactas del siniestro no han trascendido por el momento, aunque las primeras informaciones apuntan a que el fuego se inició en la cocina.