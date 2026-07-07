La Guardia Civil rescata a seis personas en tres intervenciones de montaña en Granada durante un intenso fin de semana

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Granada y la Unidad Aérea (UAER) de la Guardia Civil protagonizaron un intenso fin de semana con un total de cinco intervenciones en Andalucía, de las que tres tuvieron lugar en la provincia granadina y permitieron poner a salvo a seis personas que se encontraban en distintas situaciones de riesgo.

Las actuaciones se desarrollaron en Trevélez, Pórtugos y Otívar, mientras que los especialistas también participaron en el rescate de un parapentista accidentado en Jaén y colaboraron con el Greim de Ubrique en la evacuación de un montañero herido en Cádiz.

La primera intervención tuvo lugar el pasado sábado, 4 de julio, sobre las 19.00 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertó de que cuatro corredores de montaña se encontraban desorientados en las inmediaciones de la Laguna de Las Calderetas, en el término municipal de Trevélez.

En ese momento, los efectivos del Greim y de la Unidad Aérea acababan de intervenir en el rescate de un parapentista accidentado en la provincia de Jaén. Tras entregar al herido a los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital de Traumatología de Granada, el equipo se desplazó inmediatamente hasta la Alpujarra granadina.

Una vez localizados los cuatro deportistas, los especialistas comprobaron que únicamente uno de ellos presentaba lesiones leves y que ninguno necesitaba atención médica urgente. Finalmente, todos fueron evacuados hasta el refugio de Postero Alto, en el término municipal de Jerez del Marquesado, donde tenían estacionado su vehículo.

Rescates de la Guardia Civil en Granada: una barranquista herida y una senderista con un golpe de calor

La segunda intervención se produjo durante la tarde del domingo en el barranco del Tajo Cortés, en Pórtugos, donde una barranquista había sufrido un accidente y presentaba una posible fractura abierta de tibia y peroné.

Los especialistas comprobaron que la extracción era especialmente complicada debido a la estrechez y profundidad del barranco. Tras descender hasta la accidentada, inmovilizaron la extremidad lesionada y la colocaron en una camilla para evacuarla mediante un ciclo de grúa del helicóptero.

Las labores de rescate se desarrollaron en condiciones de especial dificultad por la continua caída de piedras desde las paredes del barranco. Finalmente, la mujer fue trasladada hasta la helisuperficie de Los Tablones, en Órgiva, donde fue transferida al helicóptero medicalizado del 061.

Mientras se desarrollaba la operación en Pórtugos, la Central de Emergencias 112 recibió un nuevo aviso. Una mujer que realizaba una ruta por el sendero de Río Verde, en el término municipal de Otívar, comenzó a encontrarse indispuesta y no pudo continuar la marcha, presentando síntomas compatibles con un golpe de calor.

El Greim y la Unidad Aérea se desplazaron de inmediato hasta la zona. Tras aterrizar en un punto cercano a la senderista, comprobaron que sufría un importante cuadro de deshidratación, mareos y fatiga.

Después de prestarle una primera asistencia sobre el terreno, los especialistas procedieron a evacuarla en helicóptero hasta el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (PTS) de Granada para que recibiera atención sanitaria.

Rescates del Greim de Granada también en Jaén y Cádiz

Además de las tres actuaciones desarrolladas en la provincia de Granada, el Greim y la Unidad Aérea participaron el sábado en el rescate de un parapentista accidentado en la provincia de Jaén.

Asimismo, durante la tarde del domingo, la Unidad Aérea con base en Granada fue requerida por el Greim de Ubrique para colaborar en el rescate de un montañero accidentado en Zahara de la Sierra (Cádiz), que había sufrido una fractura en una pierna en una zona de muy difícil acceso.

La extracción del herido se realizó mediante la grúa del helicóptero, permitiendo su posterior evacuación y traslado para recibir asistencia sanitaria.