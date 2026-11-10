Granada registra una nueva oleada de ataques a viviendas turísticas: más de 400 cajetines vandalizados en un solo día

Granada vuelve a registrar una oleada de actos vandálicos contra las viviendas turísticas. Más de 400 cajetines de acceso han aparecido vandalizados este martes, 10 de noviembre, según los datos recopilados por la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AVITARGRANADA). Muchos de estos dispositivos, utilizados para facilitar el acceso de los huéspedes a los alojamientos, habrían sido inutilizados mediante silicona.

La cifra se suma a los más de 500 cajetines que fueron atacados el pasado mes de febrero. En total, la asociación contabiliza más de 900 dispositivos vandalizados en dos grandes oleadas en la capital granadina. Una situación que ha llevado al colectivo a denunciar públicamente la reiteración de los sabotajes y lo que considera una creciente sensación de impunidad.

La asociación asegura, además, que los ataques ya no se producen únicamente durante la madrugada, sino que también ha recibido testimonios de actuaciones a plena luz del día. Un cambio que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y adoptar medidas para evitar nuevos episodios.

AVITARGRANADA denuncia la falta de respuesta de las administraciones

Desde la asociación aseguran que llevan meses trasladando su preocupación a las distintas administraciones y que han solicitado reuniones con los responsables municipales de Seguridad y Policía Local, la Policía Nacional y la representación del Gobierno en Granada. Sin embargo, denuncian que no han obtenido respuesta a sus peticiones de encuentro.

AVITARGRANADA también señala que las denuncias presentadas por los propietarios afectados han terminado archivándose en distintos casos, según la información que ha recibido la entidad, y asegura que no conoce resultados efectivos que hayan permitido frenar los ataques.

«¿Hasta dónde tenemos que llegar para que las administraciones nos protejan?», se pregunta el colectivo, que reclama una actuación coordinada del Ayuntamiento de Granada, la Policía Local, la Policía Nacional y la Delegación y Subdelegación del Gobierno para investigar los hechos e impedir que vuelvan a producirse.

Temor a nuevos ataques durante las movilizaciones por la vivienda

Otro de los motivos de preocupación de la asociación es la coincidencia de estos episodios con las movilizaciones convocadas en torno al problema de la vivienda. AVITARGRANADA teme que las viviendas turísticas y sus dispositivos de acceso puedan volver a convertirse en objetivo de nuevos actos vandálicos durante la huelga y las manifestaciones.

La entidad asegura que respeta el derecho de manifestación y las reivindicaciones para facilitar el acceso a una vivienda digna, pero rechaza que estas protestas puedan servir para justificar ataques contra propiedades privadas. En este sentido, insiste en que no responsabiliza al conjunto de los manifestantes, sino que exige identificar y perseguir a quienes cometan actos vandálicos.