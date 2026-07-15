Granada refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con la elaboración del segundo Bid Book

Granada ha reforzado su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 durante la reunión celebrada por el Consejo Social de la Ciudad, un encuentro presidido por la alcaldesa, Marifrán Carazo, en el que se han analizado los avances de la candidatura y las principales líneas de trabajo del segundo Bid Book, el documento que defenderá el proyecto granadino en la fase final de selección.

La sesión ha reunido a representantes de administraciones públicas, la Universidad de Granada, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, entidades sociales, culturales y otros colectivos ciudadanos, consolidando el carácter participativo de una candidatura que busca implicar a toda la sociedad granadina.

La alcaldesa ha subrayado que "Granada 2031 va a ser posible gracias al compromiso de toda la ciudad y del Consejo Social", destacando que este órgano desempeña un papel fundamental en la construcción de un proyecto compartido que forma parte de la Estrategia Granada-Metrópoli 2030-2040, la hoja de ruta que sitúa el conocimiento, la innovación, la transformación digital y la cultura como motores del desarrollo de la ciudad.

Según Carazo, la candidatura representa mucho más que la obtención de un reconocimiento europeo, ya que constituye uno de los grandes proyectos transformadores del futuro de Granada. La alcaldesa recordó además que la propuesta ha superado con éxito la primera evaluación realizada por el comité de expertos del Ministerio de Cultura y de la Comisión Europea, lo que ha permitido afrontar una nueva etapa con una candidatura "más madura, participativa y ambiciosa".

Las novedades que incorpora el segundo Bid Book de Granada 2031

El Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración del segundo Bid Book, incorporando las recomendaciones formuladas por el panel de expertos para reforzar la dimensión europea del proyecto, ampliar la participación ciudadana, enriquecer la programación cultural y mejorar los mecanismos de evaluación e impacto.

Entre las novedades destaca el fortalecimiento del Consejo Asesor Artístico, al que se incorporarán nuevas figuras de reconocido prestigio procedentes de diferentes disciplinas culturales, con el objetivo de reforzar la calidad del proyecto y ampliar su proyección internacional.

Asimismo, la candidatura continúa sumando apoyos institucionales gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio y numerosas entidades públicas y privadas que participan activamente en el desarrollo del proyecto.

Uno de los aspectos más destacados de la reunión ha sido el protagonismo de la ciudadanía en la construcción de la candidatura. El Consejo Social ha puesto en valor el trabajo realizado junto al tejido asociativo, universidades, empresas culturales, creadores y colectivos sociales, además de las iniciativas desarrolladas en los barrios para que los vecinos participen directamente en el diseño de proyectos culturales y en la toma de decisiones mediante los presupuestos participativos.

¿Por qué la participación ciudadana es clave para lograr la Capital Europea de la Cultura?

La implicación social constituye uno de los principales criterios que evalúan las instituciones europeas. En este sentido, Granada pretende presentar una candidatura abierta, inclusiva y construida desde el consenso, capaz de demostrar que la cultura forma parte del día a día de la ciudad y no únicamente de un programa de actividades.

Además, el intenso calendario cultural que vive Granada, con festivales internacionales, flamenco, patrimonio, literatura, artes visuales, creación contemporánea, ciencia e innovación, refuerza la imagen de una ciudad que ya sitúa la cultura como eje de su desarrollo y de su proyección internacional.

El V Centenario de la Universidad de Granada reforzará la candidatura europea, según el consistorio

Durante la sesión también se destacó el valor estratégico del relato que Granada presentará ante Europa, basado en la combinación de su extraordinario patrimonio histórico con una visión de futuro apoyada en el conocimiento, la creatividad, la sostenibilidad, el diálogo entre culturas y la cohesión social.

En este contexto, la celebración del V Centenario de la Universidad de Granada en 2031 se presenta como uno de los grandes elementos diferenciales de la candidatura, reforzando su dimensión internacional y su conexión con los valores europeos.

Para seguir avanzando en esta fase definitiva, el Consejo Social pondrá en marcha un grupo de trabajo específico que colaborará en la redacción, seguimiento y definición de los indicadores de evaluación del segundo Bid Book, consolidando un modelo de gobernanza basado en la participación y la mejora continua.

La alcaldesa concluyó asegurando que Granada afronta "una etapa decisiva" en el camino hacia 2031 y apeló al compromiso colectivo para que toda la ciudadanía haga suyo este proyecto. "La Capital Europea de la Cultura no la consigue únicamente un excelente expediente, la consigue una ciudad convencida de que la cultura puede transformar su futuro", afirmó Marifrán Carazo.