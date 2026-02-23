Granada recibe este viernes a El Duende Callejero en la Sala El Tren, dentro del Ciclo Momentos Alhambra 2026

El Duende Callejero ha construido una identidad reconocible dentro de la escena nacional gracias a un sonido que fusiona rumba urbana, rock, funk y mestizaje, acompañado de letras que hablan de amistad, afectos y pequeñas historias cotidianas.

Sus canciones conectan con el público de manera inmediata, invitando al cante y al baile “sin pedir permiso”. En directo, la banda apuesta por la energía, la improvisación y la comunión con los asistentes, convirtiendo cada actuación en una experiencia participativa.

La cita en Sala El Tren se enmarca en la programación 2026 de Momentos Alhambra, una propuesta musical consolidada que apuesta por la fusión de estilos y los sonidos actuales.

Momentos Alhambra 2026: fusión y diversidad musical

El ciclo, impulsado por Cervezas Alhambra, reunirá durante este año en distintas ciudades a artistas como María Arnal, Kakkmaddafakka, Gonzalo Hermida, Gara Durán, Yarea, Pancho Varona y Cocco Lexa, entre otros.

Cartel Momentos Alhambra 2026 | Cerveza Alhambra

La programación destaca por su apuesta por el mestizaje sonoro, combinando pop vanguardista, electrónica, indie rock, reggae, R&B o ritmos latinos, con conciertos que buscan convertirse en “pausas para el disfrute” de la música en directo.