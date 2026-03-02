Granada homenajea a Ana Alonso tras sus dos bronces olímpicos y propone concederle la Medalla al Mérito de la Ciudad

La corporación municipal ha querido destacar no solo el éxito deportivo de Ana Alonso en la cita olímpica italiana, sino también su capacidad de superación tras el grave accidente que sufrió meses antes de la competición.

Su regreso a la élite, forjado en los entrenamientos en Sierra Nevada, ha sido señalado por el Ayuntamiento como ejemplo de constancia, sacrificio y resiliencia. La imagen de la deportista compitiendo al máximo nivel tras su recuperación se ha convertido, según han subrayado desde el Consistorio, en símbolo de esfuerzo para toda la ciudad.

Propuesta de Medalla al Mérito de la Ciudad

Durante el acto institucional, la alcaldesa anunció la intención del Ayuntamiento de elevar al pleno la propuesta para concederle la Medalla al Mérito de la Ciudad en 2027, año en el que se celebrará la festividad de San Cecilio, patrón de Granada.

El reconocimiento supondría uno de los máximos honores municipales y consolidaría el respaldo institucional a una trayectoria que ya forma parte de la historia del deporte granadino.

“No esperaba tanto cariño”

Por su parte, Ana Alonso, visiblemente emocionada, aseguró que nunca dudó de sus posibilidades de regresar de Italia con alguna medalla, aunque reconoció que no esperaba la magnitud del cariño y la notoriedad recibidos a su vuelta.

La esquiadora, oriunda de Monachil, agradeció el apoyo de la ciudad y recordó el papel clave de su entorno y de las instalaciones de Sierra Nevada en su preparación.