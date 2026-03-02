Los Premios de Peluquería Creativa de Andalucía Belleza y Moda pasan a llamarse Premios Raffel Pages

La feria Andalucía Belleza y Moda renombra oficialmente sus galardones de peluquería. Los hasta ahora conocidos como Premios Trend Hair pasan a denominarse Premios de Peluquería Creativa Raffel Pages, una decisión que se mantendrá en futuras ediciones y que supone un reconocimiento permanente al histórico estilista barcelonés.

La novena edición de estos premios tendrá lugar el sábado 14 de marzo de 2026, en el marco de la feria que se celebrará del 13 al 15 de marzo en el recinto de FERMASA, en Armilla. La gala convertirá el escenario en un escaparate de talento, innovación técnica y propuesta artística dentro del sector de la peluquería creativa andaluza.

Un homenaje con raíces profundas

El cambio de nombre refleja la estrecha relación que mantuvo Raffel Pages con la feria. El maestro (1942-2021) se refería a Andalucía Belleza y Moda como “mi pequeña gran feria”, una expresión con la que destacaba la cercanía, el respeto por el oficio y el nivel profesional del certamen granadino.

Su hija, Carol Pages, ha subrayado la carga emocional de este reconocimiento: “Para nuestra familia es muy emocionante que la feria a la que mi padre llamaba ‘mi pequeña gran feria’ lleve ahora su nombre en unos premios que celebran la creatividad y el talento joven. Él creía firmemente en la dignificación del oficio y en la importancia de compartir conocimiento”.

Por su parte, la alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, ha destacado que “es un orgullo que un referente de la peluquería como Raffel Pages reconociera en esta feria un ejemplo de constancia y calidad profesional. Que ahora los premios lleven su nombre es un homenaje más que merecido a su legado y a su vínculo con Armilla y Fermasa”.

Cartel oficial y proyección del sector

El cartel oficial de esta edición ha sido creado por el peluquero galardonado a nivel nacional Juanmy Medialdea, embajador de la feria, con una propuesta inspirada en la figura y el legado del maestro. La fotografía es obra de David Arnal, aportando una visión contemporánea y artística al homenaje.

Este reconocimiento se enmarca en la línea de distinciones impulsadas por Fermasa hacia la figura de Raffel Pages, considerado un icono del sector. En mayo de 2025, representantes de la institución asistieron a la gala conmemorativa del centenario del estilista, reafirmando un vínculo que ahora queda sellado con la nueva denominación de los premios.