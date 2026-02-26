Juana Rivas y su hijo mayor declaran en Cagliari en el juicio contra Francesco Arcuri por presunto maltrato

La vista comenzará a las 10.00 horas, según han informado desde el despacho Aránguez Abogados, que representa a la madre de Maracena. El tribunal ha fijado un calendario de sesiones que continuará durante el mes de marzo con la comparecencia de otros testigos propuestos por las partes.

La Fiscalía italiana sostiene en su escrito de imputación que existieron presuntos insultos y agresiones hacia los menores, hechos cuya acreditación será objeto de debate durante el juicio. El equipo jurídico de Rivas confía en que en el proceso “se demuestren los gravísimos hechos” recogidos en la acusación.

Una causa independiente del procedimiento de Juana Rivas en Granada

Este procedimiento en Italia es independiente del que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por Arcuri por el no retorno del hijo menor a Italia en el plazo fijado tras las vacaciones navideñas.

El menor regresó finalmente a Italia el 25 de julio, después de varios meses de actuaciones judiciales cruzadas entre ambos progenitores. Rivas declaró el pasado 30 de octubre en Granada y sus abogados han solicitado el archivo de la causa, pendiente aún de resolución.

Antecedentes judiciales del Caso Juana Rivas

El caso de Juana Rivas ha estado marcado por diversos procesos judiciales en España. En 2016 fue condenada por sustracción de menores tras trasladar a sus hijos desde Italia alegando que huía de una situación de maltrato.

El Tribunal Supremo rebajó la pena inicial de cinco años a dos años y medio de prisión. Posteriormente, el Gobierno le concedió un indulto parcial en 2021, condicionado a no reincidir en el mismo delito en un plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto en el BOE, el 17 de noviembre de ese año.

Una eventual condena firme por hechos similares podría tener implicaciones sobre esa medida de gracia. Mientras tanto, el juicio en Cagliari abre un nuevo capítulo judicial en un caso que continúa teniendo repercusión tanto en España como en Italia.