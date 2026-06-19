Granada amplía el Área de Prestación Conjunta del Taxi a 22 municipios y plantea una subida de tarifas del 8,5%

La comisión de seguimiento del Área de Prestación Conjunta (APC) del Taxi, integrada por el Ayuntamiento de Granada, la Gremial del Taxi y otros agentes implicados, ha dado luz verde a la incorporación de diez nuevos municipios a este sistema supramunicipal, consolidando uno de los mayores modelos de coordinación del taxi en Andalucía.

La ampliación permitirá sumar al APC a Albolote, Alfacar, Alhendín, Atarfe, Cúllar Vega, Las Gabias, Monachil, Otura, Pinos Genil y Víznar, que se unirán a los doce municipios que ya forman parte del área junto a la capital: Cenes de la Vega, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega, Vegas del Genil, Maracena, Peligros, Pulianas y Jun.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta medida responde a la necesidad de avanzar hacia una movilidad “verdaderamente metropolitana”, adaptada a la realidad actual de la provincia y a las demandas tanto de los ciudadanos como de los municipios del cinturón.

“Seguimos avanzando hacia una movilidad metropolitana más eficiente y coordinada y mejor adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos”, ha señalado la regidora, quien considera que esta ampliación permitirá mejorar las conexiones entre Granada y su entorno, facilitando los desplazamientos cotidianos y reforzando un servicio público esencial para miles de usuarios.

Área de Prestación Conjunta del Taxi de Granada: más municipios y 24 nuevas licencias

La incorporación de los diez nuevos municipios supondrá también la entrada de 24 nuevas licencias de taxi que prestarán servicio dentro del Área de Prestación Conjunta. De este modo, Granada extenderá la cobertura de este sistema a un ámbito territorial que alcanza ya a más de 540.000 habitantes.

El objetivo es adaptar el funcionamiento del taxi a la creciente relación funcional existente entre la capital y los municipios de su corona metropolitana, donde cada vez son más frecuentes los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, sanitarios o de ocio.

La propuesta será trasladada próximamente a la Comisión Informativa de Movilidad y posteriormente al pleno municipal previsto para el mes de julio. Una vez completados los trámites administrativos y obtenida la autorización de la Junta de Andalucía, se procederá a la firma de los convenios de adhesión con los municipios incorporados.

¿Qué beneficios tendrá esta ampliación para los usuarios?

La ampliación permitirá mejorar la disponibilidad del servicio, facilitar los desplazamientos entre municipios y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes. Además, contribuirá a reforzar la coordinación entre los distintos municipios metropolitanos y a optimizar los recursos disponibles en el sector del taxi.

Desde el Ayuntamiento destacan que el taxi debe convertirse en una pieza clave dentro de un modelo de transporte público integrado, capaz de dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más conectada con la capital.

Granada tramita una subida de las tarifas del taxi del 8,5%

Junto a la ampliación territorial, el Consistorio ha iniciado el procedimiento para actualizar las tarifas del taxi, que permanecen congeladas desde hace tres años. La propuesta contempla una revisión media del 8,5%, que deberá ser aprobada definitivamente por la Junta de Andalucía tras superar las consultas públicas preceptivas.

La medida responde al incremento de los costes de explotación que soporta el sector. Según los datos trasladados por los profesionales, gastos esenciales como el combustible, el mantenimiento de los vehículos o los seguros han experimentado un aumento cercano al 30% de media durante los últimos años.

¿Por qué se revisan ahora las tarifas del taxi en Granada?

El sector considera que la actualización resulta necesaria para garantizar la viabilidad económica del servicio. Además del aumento generalizado de los costes, la ampliación del Área de Prestación Conjunta supondrá más desplazamientos entre municipios, un mayor número de recorridos en vacío y un incremento del consumo de combustible.

Asimismo, la nueva configuración del área metropolitana requerirá adaptar la regulación del servicio para incorporar destinos singulares de gran demanda, como Sierra Nevada o el Centro Penitenciario, circunstancias que también influyen en la estructura de costes del sector.