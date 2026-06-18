El FEX llena el cielo de Granada con ‘Aria’, un ballet aéreo inspirado en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi

El cielo de Granada se convertirá este jueves en un gran escenario al aire libre gracias a 'Aria', una de las propuestas más sorprendentes de la programación del Festival de Extensión (FEX), perteneciente al Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

La explanada del Palacio de Congresos acogerá a partir de las 22.00 horas este espectáculo de gran formato que fusiona ballet aéreo, música clásica y artes visuales en una experiencia pensada para todos los públicos.

Las protagonistas serán un grupo de bailarinas suspendidas a más de 30 metros de altura, que desafiarán la gravedad mientras interpretan una coreografía inspirada en la célebre obra Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. La combinación entre la música, el movimiento y el entorno urbano promete transformar el horizonte nocturno de la ciudad en un escenario lleno de magia y emoción.

Ballet aéreo en Granada: una experiencia visual única en el FEX

La propuesta destaca por su carácter eminentemente visual. Las figuras suspendidas en el aire evocan imágenes propias de la natación sincronizada y del ballet clásico, creando composiciones en constante transformación que cautivan al espectador desde el primer momento.

La obra es una creación original dirigida por Helena Sánchez Hortal, responsable también de la coreografía. El montaje está cargado de alegorías, símbolos y referencias a mitos y leyendas ancestrales, elementos que buscan emocionar al público sin necesidad de explicaciones ni narraciones complejas.

Los espectadores asistirán a un espectáculo donde la belleza plástica y la dificultad técnica se dan la mano. La complicidad entre las bailarinas, sus movimientos pausados y delicados, contrastan con la tensión y la adrenalina que supone ejecutar una coreografía suspendidas a decenas de metros sobre el suelo.

Melodía García Sánchez encabeza un elenco que representa la evolución de este singular lenguaje artístico. Las intérpretes generan imágenes de gran impacto visual con el objetivo de despertar los sentidos y provocar una conexión emocional con el público.

La narrativa visual de 'Aria' se inspira en la figura de las sílfides, espíritus del aire que, según la leyenda, descienden a la Tierra una vez cada cien años para envolver el mundo con su magia.

Vestidas de blanco y evocando la luminosidad de la luna, estas figuras aéreas emprenden un viaje simbólico alrededor del planeta, llenando los cielos de belleza y transmitiendo sentimientos de paz y felicidad a quienes tienen la fortuna de contemplarlas.