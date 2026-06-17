La nueva Avenida de Cervantes de Granada abre al público entre críticas vecinales

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado este martes la remodelada Avenida de Cervantes, una actuación urbanística que ha transformado uno de los principales accesos al distrito Genil en un gran corredor peatonal. Aunque el Ayuntamiento destaca la mejora de la accesibilidad, las zonas verdes y los nuevos equipamientos, una veintena de vecinos ha aprovechado el acto para mostrar su rechazo a un proyecto que consideran alejado de las necesidades reales del barrio.

La inauguración de la renovada Avenida de Cervantes ha dejado una imagen de contrastes en Granada. Mientras la banda municipal amenizaba el acto oficial y los asistentes aplaudían la apertura de uno de los proyectos urbanos más importantes de los últimos años, los silbatos y abucheos de varios vecinos se hicieron escuchar durante buena parte de la ceremonia.

Vecinos protestan en la inauguración de la Av.Cervantes | Onda Cero

Ataviados con camisas hawaianas, gafas de buceo, sombreros y chanclas, alrededor de una veintena de residentes escenificaron su protesta contra una remodelación que, según denuncian, ha convertido la avenida en un supuesto "paseo marítimo". Entre los manifestantes se encontraban vecinos como Isacio Rodríguez y Pilar Gómez, que han liderado algunas de las críticas al proyecto desde su anuncio.

La actuación ha estado rodeada de polémica prácticamente desde sus inicios. Primero llegaron las protestas por la tala de árboles, posteriormente las críticas por la eliminación de uno de los viales de circulación y, más tarde, las quejas por la ausencia de un carril bici en una avenida que ahora cuenta con amplias zonas peatonales.

Avenida de Cervantes Granada: así es la transformación del principal acceso al Genil

Pese a la contestación vecinal, el Ayuntamiento de Granada defiende que la remodelación supone una transformación integral de los 440 metros de longitud de la avenida y la convierte en la prolongación natural del Paseo del Salón hacia el distrito Genil.

Los trabajos, incluidos en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 y desarrollados junto a EMASAGRA, han finalizado cuatro meses antes del plazo previsto tras una inversión de 3,4 millones de euros.

La nueva configuración urbana apuesta por dar prioridad al peatón mediante un gran paseo peatonal de 13,75 metros de anchura, acompañado de una nueva calzada y espacios de estancia destinados a favorecer la convivencia vecinal y la movilidad accesible.

Marifrán Carazo durante la inauguración de la Av.Cervantes | Ayuntamiento de Granada

Durante la inauguración, la alcaldesa Marifrán Carazo destacó que la actuación ha permitido crear "un espacio más accesible, más verde y más amable para el día a día", incorporando además numerosas propuestas planteadas por los propios residentes durante el proceso de ejecución.

¿Qué mejoras incorpora la nueva Avenida de Cervantes?

Entre las principales novedades destaca el incremento del arbolado. Finalmente se han plantado 29 árboles, frente a los 16 contemplados inicialmente, con sistemas de suelo estructural que favorecen su crecimiento y sostenibilidad.

La actuación también incluye una zona infantil inclusiva de más de 148 metros cuadrados equipada con seis juegos adaptados para menores con distintas capacidades, un parque biosaludable de 200 metros cuadrados y una nueva zona "Kiss and Go" para facilitar las paradas rápidas de vehículos junto a los centros educativos.

A ello se suman más de 180 plazas de aparcamiento, 44 luminarias LED de alta eficiencia energética, dos fuentes accesibles, 21 papeleras y 188 metros de nuevas barandillas de protección.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la recuperación de las antiguas vías del tranvía junto a la rotonda de Puente Verde, integradas ahora en el diseño urbano como homenaje al patrimonio histórico de la ciudad.

Además, la remodelación ha permitido renovar más de un kilómetro de conducciones de abastecimiento y cerca de 900 metros de colectores de saneamiento mediante técnicas innovadoras que han reducido tanto los plazos de ejecución como las molestias para los vecinos.

Un nuevo espacio de convivencia con el "parlamento del barrio"

La alcaldesa también puso en valor los 42 nuevos bancos instalados a lo largo del recorrido, fabricados con plástico reciclado y nueve más de los previstos inicialmente. Un conjunto de mobiliario urbano que el propio Ayuntamiento ya ha bautizado de forma simbólica como "el parlamento del barrio".

La actuación se completa con la remodelación paisajística de la rotonda de Sancho Panza, donde se han incorporado nuevas zonas ajardinadas con rosales y agapantos para reforzar la imagen verde de uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Con esta intervención, el Consistorio pretende consolidar la Avenida de Cervantes como uno de los grandes ejes urbanos para el paseo, la movilidad peatonal y la convivencia ciudadana. Sin embargo, las protestas registradas durante su inauguración evidencian que el debate sobre el nuevo diseño urbano sigue abierto entre una parte de los vecinos del barrio.