Sierra Nevada celebra 40 años como Reserva de la Biosfera con una ampliación histórica aprobada por la UNESCO

La Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada alcanza una fecha señalada al cumplir 40 años desde su declaración, una efeméride que llega acompañada de una importante noticia: la reciente aprobación de su ampliación por parte de la UNESCO, que suma casi 75.000 hectáreas a este espacio de referencia para la conservación de la biodiversidad.

El objetivo de esta ampliación es compatibilizar la protección del macizo andaluz con el impulso al desarrollo socioeconómico de los territorios que forman parte de él. Sierra Nevada constituye, además, un importante motor económico para la provincia, con una aportación estimada cercana al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Granada.

La ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada "impulsa la conservación y el desarrollo"

La incorporación de nuevos terrenos supone también la entrada del municipio de Alquife en la Reserva de la Biosfera, ampliando así el ámbito de actuación de este reconocimiento internacional y favoreciendo nuevas oportunidades ligadas a la sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La ampliación ha sido bien recibida por la Sociedad Española de Ornitología, que ha valorado positivamente el paso dado para reforzar la protección del espacio. No obstante, la organización considera imprescindible que esta decisión vaya acompañada de herramientas eficaces para hacer frente al cambio climático, del que aseguran que ya existen evidencias visibles en Sierra Nevada.

El director del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz Collado, destaca la importancia de seguir avanzando en un modelo que combine la conservación ambiental con el bienestar de las poblaciones que viven en el entorno del espacio protegido.

Según ha explicado de Asís Muñoz Collado, la ampliación permite fortalecer la protección de uno de los enclaves naturales más valiosos de Andalucía al tiempo que favorece actividades económicas compatibles con la conservación del territorio. Este equilibrio resulta clave para garantizar el futuro de sectores tradicionales y para afrontar desafíos ambientales como el cambio climático.

Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada: productos locales y divulgación en el 40 aniversario

Con motivo de esta conmemoración, mañana miércoles se celebrará una charla-coloquio en el Museo Casa de los Tiros a las 12:00 horas. En el encuentro participarán Ángel Bañuelos, director del Centro UNESCO de Andalucía, y Javier Cabello, miembro del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera.

Durante la jornada también se pondrán en valor algunos de los productos emblemáticos elaborados en Sierra Nevada, entre ellos aceites, vinos, productos hortícolas y piezas de artesanía tradicional como la jarapa, mostrando cómo la riqueza natural del territorio puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible para las comunidades locales.