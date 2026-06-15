El Templete de la Música de Granada pasa a llamarse Miguel Ángel Gómez-Martínez en homenaje a su trayectoria

El Templete de la Música del Paseo del Salón ya forma parte del legado permanente de Miguel Ángel Gómez-Martínez. El emblemático espacio granadino ha sido rebautizado con el nombre del reconocido director de orquesta en un acto institucional encabezado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

La ceremonia contó con la presencia de familiares del maestro, integrantes del ámbito musical y representantes públicos, quienes participaron en un homenaje cargado de simbolismo. No en vano, fue precisamente en este lugar donde Gómez-Martínez dirigió por primera vez a la Banda Municipal de Música de Granada cuando apenas tenía siete años, un episodio que anticipó la brillante carrera internacional que desarrollaría décadas después.

El Ayuntamiento ha explicado que la elección de este enclave tiene un profundo significado histórico y emocional. Fue en este escenario donde el joven Miguel Ángel Gómez-Martínez mostró por primera vez un talento excepcional para la dirección musical, iniciando un camino que le llevaría a ponerse al frente de algunas de las orquestas más prestigiosas de Europa, América y Asia.

La alcaldesa destacó durante el acto que existen homenajes que reconocen una trayectoria y otros que, además, “cierran un círculo”, asegurando que el Templete forma parte de la memoria sentimental de Granada y representa un lugar idóneo para perpetuar el nombre del maestro.

Miguel Ángel Gómez-Martínez, una figura clave para la música y para Granada

Nacido en Granada en 1949 dentro de una familia estrechamente vinculada a la música, Miguel Ángel Gómez-Martínez creció rodeado de un ambiente artístico. Su padre ejerció como profesor de la Banda Municipal de Música y su madre era pianista, circunstancias que marcaron sus primeros pasos en el mundo musical.

Con el paso de los años, su carrera alcanzó una dimensión internacional que lo convirtió en uno de los directores españoles más prestigiosos de su generación. Su trabajo al frente de importantes orquestas proyectó el nombre de Granada en los principales escenarios del mundo y le valió el reconocimiento de la ciudad con la concesión de la Medalla de Oro.

Durante su intervención, Marifrán Carazo subrayó que el nuevo nombre del templete pretende servir de inspiración para los más jóvenes. Según explicó, cuando un niño lea el nombre de Miguel Ángel Gómez-Martínez en este espacio podrá descubrir que Granada fue cuna de uno de los grandes referentes de la dirección orquestal internacional y comprender que la ciudad reconoce a quienes contribuyen a engrandecer su patrimonio cultural.

La alcaldesa concluyó señalando que las ciudades tienen la responsabilidad de honrar a quienes llevan su nombre con orgullo por todo el mundo, y que este homenaje representa precisamente el cumplimiento de ese compromiso con la memoria y la excelencia artística.