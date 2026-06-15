50 sanitarios del Sindicato Médico de Granada viajan a Madrid para exigir un Estatuto Marco propio

La huelga de médicos 2026 vuelve a situar el conflicto sanitario en el centro del debate nacional. Un total de 50 profesionales del Sindicato Médico de Granada se han desplazado a Madrid para unirse a la concentración convocada frente al Ministerio de Sanidad junto a facultativos llegados desde distintos puntos del país.

Las movilizaciones, que se desarrollan entre el 15 y el 19 de junio, forman parte de un calendario de protestas indefinidas impulsado por los representantes del colectivo médico. El principal objetivo sigue siendo la aprobación de un Estatuto Marco propio que recoja las particularidades de la profesión, además de mejoras en las condiciones laborales y salariales.

Huelga de médicos 2026: sin acuerdos y con millones de actos médicos cancelados

La convocatoria llega después de un año de negociaciones sin resultados satisfactorios entre los representantes médicos y el Ministerio de Sanidad. Según los datos aportados por los sindicatos convocantes, desde el inicio de las protestas se habrían acumulado alrededor de tres millones de actos médicos cancelados, una situación que, aseguran, está agravando las listas de espera y la presión asistencial.

El presidente del Sindicato Médico de Granada, Rafael Franco, define el escenario como una situación “límite” y advierte de que los retrasos en las citas de Atención Primaria podrían incrementarse aún más debido a los paros convocados esta semana.

Los profesionales reclaman un marco regulador específico para la profesión médica que contemple sus responsabilidades, jornadas y condiciones de trabajo. Asimismo, exigen mejoras retributivas y medidas que permitan afrontar la escasez de personal que, según denuncian las organizaciones sindicales, afecta a numerosos centros sanitarios.

La preocupación por las agresiones en centros de salud de Granada

A esta reivindicación se suma la preocupación por la sobrecarga asistencial y por el creciente malestar tanto entre los profesionales como entre los pacientes, que sufren demoras en consultas y pruebas diagnósticas.

El Sindicato Médico de Granada también ha alertado sobre el aumento de las agresiones a sanitarios en la provincia. Según la organización, en las últimas semanas se han registrado incidentes en cuatro centros pertenecientes al Distrito Metropolitano, concretamente en las Zonas Básicas de Salud de La Zubia, Huétor Tájar e Iznalloz.

En uno de estos episodios, la agresión derivó en la presentación de denuncias por parte de los dos profesionales afectados y obligó a interrumpir temporalmente la atención sanitaria a los pacientes.

Además, el sindicato denuncia que el Plan de Vacaciones 2026 no contempla sustituciones para médicos de familia ni pediatras en tres de los cuatro centros donde se han producido estos incidentes, una circunstancia que, a su juicio, puede incrementar la presión asistencial durante el periodo estival.

¿Qué impacto puede tener la huelga en los pacientes?

Las organizaciones convocantes reconocen que las movilizaciones pueden provocar nuevas alteraciones en la actividad asistencial, especialmente en consultas programadas y Atención Primaria. No obstante, sostienen que las reivindicaciones persiguen garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario a largo plazo y mejorar tanto las condiciones de los profesionales como la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

Con la concentración de este lunes frente al Ministerio de Sanidad y la participación de médicos procedentes de toda España, el colectivo busca mantener la presión sobre la Administración en un conflicto que, por el momento, continúa sin avances significativos en la negociación.