Granada recupera el vino que acompañó a Carlos V durante su estancia en la Alhambra

La Alhambra volverá a brindar con los vinos que disfrutó el emperador Carlos V hace cinco siglos. El próximo 21 de junio, el Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) celebrarán el evento enológico-musical ‘El vino que tomó Carlos V’, una propuesta que une historia, patrimonio, música y gastronomía en uno de los monumentos más emblemáticos de España.

La actividad forma parte de la programación del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y se enmarca en los actos de conmemoración del 500 aniversario de la presencia del emperador Carlos V en la Alhambra, una efeméride que recuerda uno de los episodios más significativos de la historia del recinto nazarí.

Antes del concierto ‘Música para la Coronación Imperial de Carlos V’, los asistentes podrán participar en una degustación de vinos inspirada en los caldos que llegaban desde Alcalá la Real a Granada durante el siglo XVI. El acto se celebrará en el mismo entorno donde el emperador desarrolló parte de su estancia en la ciudad.

El vino que tomó Carlos V regresa a la Alhambra cinco siglos después

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha destacado la relevancia cultural de esta iniciativa, subrayando que recuperar las relaciones históricas entre la Alhambra y su entorno contribuye a enriquecer el patrimonio inmaterial del monumento.

“Con este evento queremos conmemorar, desde la emoción y la cultura, el quinto centenario de la estancia de Carlos V en Granada, un episodio que marcó profundamente la historia de la Alhambra”, señaló durante la presentación de la actividad.

Por su parte, el alcalde de Alcalá la Real, Antonio Marino Aguilera Peñalver, recordó que la histórica vinculación entre los vinos alcalaínos y Granada tiene su origen en un privilegio real concedido hace más de cinco siglos.

¿Por qué los vinos de Alcalá la Real tenían exclusividad en Granada?

La respuesta se encuentra en el denominado “Privilegio del Vino”, un documento de gran valor histórico otorgado por Fernando el Católico en 1515 y ratificado posteriormente por su nieto Carlos V en 1526.

Según explicó el alcalde, el emperador confirmó la exclusividad de entrada de los vinos procedentes de Alcalá la Real en la ciudad de Granada tras recibir a una comitiva de la localidad jienense. Este privilegio permitió que los vinos alcalaínos mantuvieran una posición destacada durante toda la Edad Moderna.

La recuperación simbólica de esta tradición busca poner en valor una parte menos conocida de la historia compartida entre Granada y Alcalá la Real, reforzando además los vínculos culturales entre ambos territorios.

La experiencia permitirá degustar dos referencias seleccionadas para evocar la tradición vinícola alcalaína. Por un lado, se servirá el vino blanco “Blanca María”, elaborado con variedad Chardonnay y fermentado durante doce meses en barricas de roble francés.

Por otro, los asistentes podrán probar el tinto “Marcelino Serrano”, procedente de viñedos ecológicos de variedad Graciano y envejecido durante 23 meses en barricas de roble francés.