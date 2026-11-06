El futuro del Palacio de Congresos de Granada sigue en el aire tras el fin del contrato de gestión

El Palacio de Congresos de Granada afronta un periodo de incertidumbre sobre su futuro modelo de gestión. El contrato de explotación de las instalaciones, que finaliza este 2026, sigue sin tener una alternativa definida, después de que el pasado mes de marzo el Consorcio del Palacio de Congresos acordara poner fin a la relación contractual con la empresa que se encargaba de su gestión desde 2011 por «incumplimientos».

La empresa recurrió la decisión del Consorcio, integrado, entre otras administraciones, por el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Justicia ha dado la razón al organismo público y ha avalado la finalización del contrato, por lo que se mantiene la decisión de recuperar la gestión de las instalaciones.

La resolución judicial despeja así el conflicto sobre la continuidad de la anterior concesionaria, pero no resuelve la principal incógnita: quién y cómo gestionará el Palacio de Congresos a partir de ahora. Las instalaciones quedan, por el momento, en una situación de indefinición, sin una empresa que asuma su explotación.

Desde el equipo de Gobierno municipal restan importancia a la incertidumbre sobre el futuro de estas instalaciones y trasladan un mensaje de tranquilidad respecto a su continuidad y funcionamiento.

Así lo ha defendido el concejal del equipo de Gobierno Jorge Saavedra, que ha asegurado que existe «tranquilidad absoluta» sobre el futuro del Palacio de Congresos.

Una visión muy diferente mantiene el Grupo Municipal Socialista. El concejal del PSOE Eduardo Castillo ha criticado esta mañana, en rueda de prensa, la falta de avances para definir el futuro modelo de gestión del recinto. Los socialistas reprochan tanto al Gobierno municipal como a la Junta de Andalucía la demora a la hora de abordar una solución para unas instalaciones estratégicas para la actividad congresual y turística de Granada.

El Palacio de Congresos es uno de los principales espacios de la ciudad para la celebración de encuentros profesionales, ferias y grandes eventos, por lo que la definición de su modelo de gestión resulta clave para garantizar su actividad y su papel en la promoción de Granada como destino de turismo de reuniones.

Con el contrato de la anterior empresa extinguido y la sentencia judicial favorable al Consorcio, la incógnita sigue siendo el futuro de la gestión del Palacio de Congresos de Granada y cuándo se concretará formalmente el modelo que permitirá afrontar esta nueva etapa.