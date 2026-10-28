Fundación Caja Rural Granada entrega su Premio Ciencias de la Salud a David Sancho, por un novedoso trabajo sobre la detección y tratamiento de la aterosclerosis

El ganador de esta edición, David Sancho Madrid, jefe de Inmunobiología del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, ha recibido el galardón, dotado con 25.000 euros, de manos del presidente de Caja Rural Granada y su Fundación, Antonio León; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera; y el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, por su trabajo ‘El propionato de imidazol es un nuevo factor causante y posible objetivo terapéutico en la aterosclerosis’.

La investigación ha identificado una molécula producida por determinadas bacterias intestinales que favorece la aterosclerosis mediante mecanismos inflamatorios distintos de los vinculados al colesterol. Según ha señalado el Dr. Sancho Madrid, “el hallazgo podría permitir, en el futuro, mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad cardiovascular mediante análisis de sangre y desarrollar nuevas terapias que complementen las actuales estrategias para reducir el colesterol, contribuyendo así a prevenir infartos e ictus y a mejorar la salud cardiovascular de la población».

La ceremonia ha contado además con la participación de los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos y de Farmacéuticos de Granada, entidades colaboradoras de este premio.

Todos los intervinientes en el acto han destacado la importancia de respaldar la investigación científica como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y afrontar los desafíos sanitarios del presente y del futuro.

Compromiso con la sociedad

El presidente de Caja Rural Granada y su Fundación se ha sumado, también, a este mensaje, y ha añadido que para la Entidad apoyar la ciencia, y muy especialmente la investigación en salud, “forma parte esencial de nuestro compromiso con la sociedad”. “Para nosotros, ha continuado, apostar por la investigación no es una opción, sino una responsabilidad”.

Con esta nueva edición, la Fundación Caja Rural Granada reafirma su deber con la promoción del conocimiento, la innovación y la investigación científica, respaldando iniciativas que contribuyen al progreso de la sociedad y al desarrollo de avances con un impacto directo y positivo en la salud de la ciudadanía.