El FEX celebra su 23ª edición con 61 actividades y llevará música, danza y circo a Granada y doce municipios

El FEX 2026 volverá a convertir Granada y su provincia en un gran escenario abierto con propuestas de música, danza, flamenco, circo, teatro visual y actividades participativas dirigidas a todos los públicos. La programación se extenderá por distintos rincones de la capital y llegará también a Alhendín, Bubión, Galera, Gójar, Huétor Vega, Orce, Pampaneira, Pulianas, Purullena, Salobreña, Santa Fe y Villanueva de las Torres.

Además, esta edición contempla actividades extraordinarias en espacios tan significativos como el Centro Penitenciario de Granada (Albolote), el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves y el Puerto de Motril, consolidando el compromiso social del festival.

Con el respaldo de la Fundación ‘la Caixa’ como Entidad Protectora, el festival refuerza su apuesta por la accesibilidad, la inclusión y la descentralización cultural en el año en que el Festival de Granada celebra su 75 aniversario.

FEX 2026: una inauguración entre tradición y memoria histórica

Como es habitual, las fanfarrias de metales Fegraband anunciarán el inicio del festival durante la mañana y la tarde del 9 de junio, recorriendo mercados y plazas del centro de Granada. La jornada culminará en un escenario emblemático como la Alhambra, donde tendrá lugar el concierto inaugural con la Orquesta de la Universidad de Granada y el Coro Manuel de Falla, una cita extraordinaria con motivo del quinto centenario de la visita de Carlos V a Granada.

La Universidad de Granada también tendrá un papel destacado con propuestas como una reinterpretación contemporánea del ‘Officium Defunctorum’ de Tomás Luis de Victoria, que llegará a Galera el 21 de junio, así como el concierto conmemorativo del XXX aniversario del Coro de Ciencias de la Educación, previsto para el 5 de julio en el Crucero del Hospital Real.

¿Qué espectáculos destacados incluye la programación del FEX 2026?

La edición de este año reúne compañías nacionales e internacionales con propuestas para todos los públicos. Entre ellas destaca Lanördika, que presentará ‘Tres Tristes Trolls’ el 26 de junio en El Fargue, nuevo escenario incorporado al festival.

También sobresalen el espectáculo ‘Re.Cuerda’, de Luichi Leal, que mezcla malabares, poesía y narración para público familiar, así como ‘Refugi’, de la Compañía Manolo Alcántara, prevista para el 10 de julio.

Desde Irlanda llegará Jazzville Productions con ‘El animal más peligroso del mundo’, con actuaciones los días 1 y 2 de julio en Granada y una tercera función el 3 de julio en Pampaneira.

Uno de los grandes momentos del festival será ‘Aria’, de Zenit Aerial Ballet, un impresionante espectáculo de ballet aéreo que convertirá el cielo en escenario con una puesta en escena a 30 metros de altura el próximo 18 de junio, dentro de los actos del 75 aniversario del Festival de Granada.

La danza y el flamenco protagonizan el FEX 2026

La danza tendrá un peso fundamental en esta edición con propuestas contemporáneas, urbanas, flamencas y españolas. Entre ellas destaca ‘Ecos de un conflicto’, de la Cía. Danza Vinculados, una pieza inclusiva e intergeneracional interpretada por 50 bailarines con y sin discapacidad, de entre seis y 80 años.

El Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada estrenará ‘Interferencia’, con coreografía de Asun Noales, además de ‘La Creación’, una pieza de danza española inspirada en Granada firmada por La Venidera, que podrá verse los días 26, 27 y 28 de junio.

La danza internacional también tendrá protagonismo con la presencia de la reconocida bailarina india Malavika Sarukkai, referente mundial del Bharatanatyam, que actuará el 9 de julio en La Chumbera dentro del Año Dual España-India.

En el apartado flamenco, el público podrá disfrutar del cantaor Antonio Cortés y del proyecto ‘Amisuri’, liderado por María La Mónica y Adri Trujillo.

Humor, música clásica y conciertos solidarios en el FEX

El humor también se abre paso en la programación con propuestas como ‘Nozing’, de Ual.la!, nominada a los Premios Max, además de ‘¿Perdidos?’, de Danza Mobile, y la experiencia inmersiva ‘La conferencia de los pájaros’, de Insectotròpics.

La música clásica contará con actuaciones del Trío Atmos, Trío Kairós, Jumping Trío y Trío al-Mudix, además de tres prestigiosos cuartetos internacionales: Concordia Quartet (Singapur), Monbijou Quartet (Suecia) y Arda Quartet (Suiza), dentro de la extensión de las clases magistrales de Guadix Clásica.

¿Habrá actividades solidarias en el FEX 2026? Sí. El compromiso social del festival se refuerza con tres conciertos solidarios los días 26 y 27 de junio y 1 de julio, cuya recaudación —con entradas a 15 euros— se destinará a fines sociales de distintas asociaciones. Entre las propuestas destacan Juan Pinilla y David Caro, el grupo Yanub y el joven guitarrista Gonzalo Peñalosa Biedma.

FEX 2026 y el 75 aniversario del Festival de Granada

La celebración del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada también marcará esta edición del FEX con encuentros abiertos al público junto a antiguos directores del certamen, coordinados por Tomás Marco, y con el estreno de un documental dedicado al compositor granadino Francisco Alonso.

La programación se completará con las tradicionales muestras de los Cursos Manuel de Falla, más de una decena de talleres participativos, encuentros con artistas y dos exposiciones: la habitual “Fotografía, música, danza y ciudad” y la excepcional “Geometría y Gracia 1952-2026”, creada especialmente para conmemorar la efeméride.