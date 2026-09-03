Extinguido el incendio en Vélez de Benaudalla tras afectar a 5,2 hectáreas de terreno agrícola

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio de Vélez de Benaudalla que se declaró este pasado miércoles por la tarde en el paraje de la Carretera de la Gorgoracha, dentro del término municipal granadino. El fuego ha afectado finalmente a 5,2 hectáreas de terreno agrícola, según ha informado el propio Servicio de Extinción de Incendios Forestales a través de sus redes sociales.

El dispositivo puesto en marcha desde el inicio del incendio ha contado con numerosos efectivos y medios, tanto por tierra como por aire, para tratar de controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse a otras zonas.

Amplio dispositivo del Plan Infoca para controlar el incendio en Vélez de Benaudalla

En las labores de extinción han participado cinco grupos de bomberos forestales, junto a dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), tres técnicos de operaciones y un agente de medioambiental.

El dispositivo terrestre se completó con un vehículo autobomba y una unidad médica, mientras que desde el aire se incorporaron a los trabajos tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.