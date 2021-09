Ecología, medio ambiente y sostenibilidad en la Feria del Libro de Granada

La 39ª edición de la Feria del Libro de Granada llega a la provincia el próximo 1 de octubre hasta el día 10 en el entorno de la Carrera de la Virgen. La temática de este año girará en torno a la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad, asuntos ya planteados en 2020, pero que en esta edición cuenta con matices que harán que "traspase lo estrictamente cultural y demuestre por qué es la tercera" en venta de libros y visitantes de España.

El poeta y crítico literario Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, será el encargado de realizar el pregón de salida de este encuentro que contará con importantes colaboradores del gremio. El premio de esta edición se concederá a Pedro Cerezo Galán, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de catedrático emérito de la Universidad de Granada.

En esta ocasión, la autora del cartel es la artista Eva Vázquez, ilustrada especializada en prensa editorial con importantes trabajos para medios como El País, The Washington Post o The New York Times, entre otros.