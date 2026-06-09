Diputación impulsa una programación cultural de verano en el Castillo de La Calahorra para acercar el patrimonio a la ciudadanía

La Diputación de Granada apuesta este verano por reforzar la actividad cultural en uno de los enclaves patrimoniales más destacados de la provincia. El Castillo de La Calahorra acogerá entre junio y septiembre una programación especial compuesta por conciertos y visitas teatralizadas con el objetivo de acercar el patrimonio a la ciudadanía y potenciar el atractivo turístico de la comarca.

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha sido la encargada de presentar esta iniciativa, que pretende consolidar el castillo como un referente cultural durante la temporada estival.

Según ha destacado Vera, esta propuesta responde al compromiso de la institución provincial por "dinamizar nuestros espacios patrimoniales y acercar la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia". Además, ha subrayado que el Castillo de La Calahorra ofrece un escenario excepcional en el que "la historia y la creación artística contemporánea pueden convivir para ofrecer experiencias únicas".

Programación cultural en el Castillo de La Calahorra: conciertos durante el mes de junio

La primera parte de la programación estará centrada en un ciclo de conciertos exclusivos que se celebrarán durante el mes de junio. Las actuaciones comenzarán a las 21:30 horas y combinarán música en directo y patrimonio histórico en un entorno singular.

El ciclo arrancará el próximo 11 de junio con el pianista David Gómez y su espectáculo 'Noche de piano a la luz de las 200 velas', una propuesta inmersiva en la que la música instrumental se fusionará con una cuidada puesta en escena iluminada por cientos de velas.

Posteriormente, el 18 de junio, el cantante Álvaro Montes ofrecerá un repertorio basado en versiones de grandes éxitos nacionales e internacionales, interpretados desde una perspectiva personal y cercana.

La programación musical concluirá el 25 de junio con José Luis Jaén, que protagonizará una velada dedicada a los boleros y las baladas, repasando algunos de los clásicos más reconocidos de la canción romántica.

Visitas teatralizadas en el Castillo de La Calahorra durante julio, agosto y septiembre

Junto a los conciertos, la Diputación ha diseñado un programa de visitas teatralizadas que permitirá descubrir la historia del castillo desde una perspectiva participativa y divulgativa.

La actividad estará dirigida por Myriam y Cristina Carrascosa, reconocidas por su participación en proyectos culturales como los musicales Los Miserables, Frankenstein y Boabdil, además de las populares visitas teatralizadas de la Casa de Bernarda Alba de Valderrubio.

A través de personajes históricos, recreaciones y escenas dramatizadas, los asistentes podrán conocer algunos de los episodios más importantes de la historia del Castillo de La Calahorra y comprender mejor su relevancia dentro del patrimonio renacentista español.

Las visitas se desarrollarán en grupos reducidos de 30 personas para garantizar una experiencia cercana y de calidad. La participación será gratuita, aunque será necesario reservar previamente las entradas. Cada persona podrá solicitar un máximo de cuatro plazas.

Calendario completo de visitas teatralizadas

La programación comenzará el 4 de julio con dos pases a las 19:30 y 20:30 horas.

Posteriormente, se celebrarán nuevas sesiones los siguientes días:

25 de julio: 19:30 y 20:30 horas

26 de julio: 10:30 y 11:30 horas

1 de agosto: 19:30 y 20:30 horas

22 de agosto: 19:30 y 20:30 horas

5 de septiembre: 18:00 y 19:00 horas

6 de septiembre: 11:00 y 12:00 horas

12 de septiembre: 18:00 y 19:00 horas

¿Cómo participar en las visitas teatralizadas del Castillo de La Calahorra?

La asistencia será gratuita, aunque las plazas estarán limitadas debido al reducido aforo de 30 personas establecido para cada representación. La Diputación de Granada habilitará próximamente un sistema de reserva previa a través de una plataforma online, desde la que los interesados podrán solicitar sus entradas.