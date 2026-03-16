Detienen a una mujer por maltrato a su hija de dos años en el Parque Federico García Lorca

Agentes de la Policía Local de Granada detuvieron ayer a una mujer de 29 años como presunta autora de un delito de maltrato en el ámbito familiar tras agredir a su hija de dos años en el Parque Federico García Lorca.

La actuación policial se produjo tras recibir varias llamadas de ciudadanos que alertaron de una agresión a una menor dentro del parque. Los testigos relataron que la mujer habría levantado a su hija del cabello, zarandeado y golpeado a la niña en repetidas ocasiones, además de introducirla bruscamente en el carricoche y patearlo.

Una patrulla de barrio se desplazó al lugar de los hechos para verificar la situación y proteger a la menor.

Declaraciones de la madre y detención

Durante la intervención, los agentes preguntaron a la madre sobre lo sucedido. Según Paco Padilla, portavoz de la Policía Local de Granada, la mujer no negó los hechos y los justificó, alegando que la menor “se comportaba muy mal”.

Ante los testimonios de los ciudadanos y la manifestación de la propia madre, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Atención médica a la menor y seguimiento judicial

La niña fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención pediátrica. Según la Policía Local, presenta una pequeña herida en la ceja derecha y un enrojecimiento en el costado.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial y de los servicios de protección de menores, que harán un seguimiento de la situación para garantizar la seguridad de la menor.

Desde la Policía Local de Granada destacan la importancia de la colaboración ciudadana, que permitió alertar con rapidez de la situación y facilitar la intervención para proteger a la niña. Paco Padilla subraya que la actuación rápida de los vecinos fue clave para evitar un daño mayor y garantizar la seguridad de la menor.