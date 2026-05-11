CCOO alerta de la falta de personal en Correos en Granada y exige un refuerzo del 40% ante el riesgo de colapso en elecciones y regularización migratoria

CCOO de Granada ha advertido que la empresa pública Correos se enfrenta a un escenario crítico en Andalucía, especialmente en provincias como Granada, debido a la combinación de dos procesos de gran volumen: las elecciones autonómicas y la regularización de personas migrantes.

Según el sindicato, la actual política de “contratación cero” está provocando una situación límite en todos los centros de trabajo, con plantillas reducidas y sin refuerzos suficientes para afrontar el incremento de la carga laboral.

En palabras del sindicato, la situación es clara: ¿puede garantizar Correos el servicio público con plantillas reducidas hasta en un 70% en algunos distritos de Granada?

Correos Granada: plantillas al 50% y servicios al borde del colapso

La denuncia de CCOO detalla recortes de personal generalizados en toda la provincia. Desde municipios como Íllora, Loja, Motril, Albolote o Guadix, las plantillas se encuentran reducidas hasta en un 50%.

En Granada capital, la situación es aún más preocupante:

Las unidades de reparto UR 2 y UR 4, que cubren zonas como Almanjáyar, Pajaritos, Plaza de Toros o La Chana, operan con reducciones cercanas al 50%.

La UR 1, que atiende el centro de la capital, supera el 50% de déficit de personal, alcanzando hasta el 70% en algunos distritos.

Además, las oficinas de atención al público no han recibido refuerzos, a pesar del aumento de la demanda derivado del proceso de regularización migratoria.

Falta de personal en Correos Granada y riesgo en el proceso electoral

El sindicato alerta de que la acumulación de bajas, jubilaciones y vacantes no cubiertas está generando una sobrecarga insostenible para el personal activo. Esta situación se agrava en plena campaña electoral, con miles de envíos de propaganda electoral y documentación asociada al voto por correo.

La consecuencia directa es doble:

Aumento del estrés y la sobrecarga laboral en la plantilla existente.

Posibles retrasos en la entrega de correspondencia electoral y en la tramitación del voto por correo.

CCOO denuncia que Correos mantiene una estrategia de no sustitución de vacantes estructurales, lo que obliga a los trabajadores a asumir cargas de trabajo muy superiores a lo habitual.

Este modelo, según el sindicato, pone en riesgo tanto la calidad del servicio como los derechos laborales de la plantilla.

La organización sindical insiste en que la situación es especialmente grave en un contexto de alta demanda, donde coinciden procesos electorales y administrativos de gran volumen.

CCOO exige un refuerzo del 40% en Correos Granada

Para evitar el colapso del servicio postal, CCOO exige a la dirección de Correos, encabezada por Pedro Saura, un refuerzo inmediato del 40% de la plantilla en la provincia de Granada.

El objetivo es garantizar:

La correcta distribución de la correspondencia electoral

La atención adecuada en oficinas postales

La tramitación del proceso de regularización de personas migrantes

El mantenimiento del Servicio Postal Universal (SPU)

El sindicato concluye que sin estas medidas urgentes, el sistema postal en Granada podría verse seriamente comprometido en un momento clave para la ciudadanía.