Detenidas 19 personas en Granada por introducir droga de Brasil y distribuirla por Andalucía

La operación, desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, ha permitido desarticular una organización que operaba en varias provincias andaluzas.

Además de Granada, el grupo criminal tenía actividad en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El presunto cabecilla fue arrestado en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cuando acababa de aterrizar en un vuelo procedente de un país sudamericano.

Drogas ocultas en contenedores y transportadas desde Portugal

Según la investigación, la organización adquiría cocaína en Brasil y la introducía en la Península Ibérica a través de Portugal, oculta en contenedores.

Una vez en territorio español, la droga era trasladada a diferentes puntos de la provincia de Málaga y posteriormente movida hasta la localidad granadina de Loja. Desde allí se coordinaba su distribución al resto de la red.

Un zulo secreto en un garaje para ocultar la droga

En Granada, la organización almacenaba la droga en un zulo construido en el garaje del jefe de la red. El acceso a este escondite se realizaba a través de uno de los ascensores del edificio, donde era necesario introducir un código numérico en un panel, conocido únicamente por el cabecilla.

Operación “Nazarí 91 Ali-Atar” | Guardia Civil

Desde este punto, la cocaína era distribuida entre los miembros de la organización, que la ocultaban en dobles fondos de vehículos, especialmente en los respaldos de los asientos, para transportarla. La investigación también ha permitido confirmar que la red no solo distribuía la droga entre intermediarios, sino que también realizaba venta directa al consumidor final.

Uno de los hallazgos más llamativos de la operación ha sido la detección por primera vez en la provincia de Granada de un laboratorio dedicado a la elaboración de la llamada “cocaína rosa”, una sustancia sintética que se ha popularizado en los últimos años en ambientes de ocio nocturno.

Incautadas drogas, armas y más de 200.000 euros en efectivo

Durante la operación se realizaron 31 registros en viviendas y locales de las cinco provincias implicadas.

En ellos se intervinieron:

Cerca de 19 kilogramos de cocaína

7 kilogramos de hachís

500 gramos de metanfetaminas

727 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento

2 kilogramos de picadura de marihuana envasada

4 kilogramos de sustancia de corte para mezclar con cocaína

118 cápsulas de anabolizantes

Operación “Nazarí 91 Ali-Atar” | Guardia Civil

Además, los agentes incautaron más de 200.000 euros en efectivo, diez vehículos y varias armas.

Entre el armamento intervenido se encuentran seis armas de fuego cortas, cinco armas blancas, una carabina de aire comprimido, una pistola táser y una defensa de alambre y plomo.

Investigado también el blanqueo de capitales

En paralelo a la investigación por tráfico de drogas, los agentes han desarrollado una línea relacionada con blanqueo de capitales. Como resultado, se han intervenido 17 bienes inmuebles en distintas provincias y se han bloqueado 20 cuentas bancarias, con un valor conjunto cercano a dos millones de euros.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Loja, que dirige el procedimiento judicial.