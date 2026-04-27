Detenida por apuñalar en el pie a una turista en un mirador del Albaicín

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones tras apuñalar en el pie a una turista en un mirador del Albaicín, uno de los lugares más frecuentados por visitantes en Granada.

La detenida, de 38 años y nacionalidad española, fue localizada al día siguiente de la agresión en una plaza del mismo barrio. Según fuentes policiales, la sospechosa acumula cerca de cuarenta antecedentes policiales y ya ha sido puesta a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana, cuando una patrulla fue comisionada por la Sala CIMACC-091 hasta un mirador del Albaicín tras recibirse un aviso por una agresión con arma blanca.

A su llegada, los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 57 años y nacionalidad coreana, sentada en un pequeño muro con un apósito ensangrentado en el tobillo derecho.

La turista estaba visitando Granada junto a su marido y ambos se encontraban tomando fotografías de la Alhambra cuando sucedió la agresión. Según el relato policial, la pareja compartía espacio en el mirador con una mujer desconocida. De forma repentina y sin mediar palabra, la sospechosa sacó un cuchillo y apuñaló en el tobillo a la turista, abandonando después el lugar caminando.

Tras la agresión, la víctima acudió a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Durante las primeras pesquisas, los agentes consiguieron recopilar datos relevantes para la investigación, entre ellos el nombre de la presunta autora y una fotografía tomada de espaldas mientras se alejaba del lugar.

La Policía localizó a la sospechosa al día siguiente

La misma dotación policial que intervino en el mirador localizó a la mujer cerca de las siete de la tarde del día siguiente en una plaza del Albaicín.

Los agentes comprobaron que vestía la misma ropa y calzado que aparecían en la imagen obtenida tras la agresión, procediendo de inmediato a su detención.

La arrestada ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación sobre este violento episodio ocurrido en una de las zonas más emblemáticas y turísticas de Granada.