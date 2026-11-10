Decenas de inmobiliarias y cajetines turísticos amanecen con pintadas vandálicas en Granada en vísperas de la huelga

Granada ha amanecido con pintadas contra el negocio inmobiliario y turístico en las horas previas a la huelga general por el derecho a la vivienda, convocada para este miércoles, 11 de noviembre. Varios escaparates de inmobiliarias y 400 cajetines turísticos, según AVITARGRANADA, han aparecido con mensajes reivindicativos contra los rentistas y la mercantilización de la vivienda, además de llamamientos a secundar la jornada de protesta.

Cajetín turístico vandalizados en Granada | AVITARGRANADA

Entre las consignas que han aparecido en distintos puntos de la ciudad figuran «No al negocio de la vivienda», «11N, fuera rentistas» y «Cada casa, una trinchera». Unas pintadas que se producen en un contexto de creciente tensión por el encarecimiento de los alquileres y de los precios de compraventa, uno de los principales problemas de acceso a la vivienda. Pintadas vandálicas en las que también aparece reflejado el logotipo y pegatinas del Sindicato de Vivienda de Granada.

Preocupación en el sector inmobiliario por los actos vandálicos

La aparición de estos mensajes ha generado inquietud entre algunos profesionales del sector inmobiliario, que temen que los establecimientos puedan sufrir nuevos ataques o daños en sus escaparates coincidiendo con las movilizaciones. Algunos negocios aseguran vivir una situación de tensión y preocupación, hasta el punto de que existe reticencia a denunciar públicamente lo que está ocurriendo.

Los actos vandálicos se producen en la víspera de una huelga que tiene como objetivo poner el foco en las dificultades para acceder a una vivienda y cuestionar el modelo de negocio inmobiliario y turístico. Las pintadas han trasladado esa reivindicación también a las fachadas y escaparates de la ciudad.

Piquetes informativos desde las 6:30 horas en Granada

Por su parte, el Sindicato de Vivienda de Granada ha anunciado una jornada de piquetes informativos para este miércoles. Bajo el nombre de «Columna Combativa de la mañana», la convocatoria arrancará a las 6:30 horas en la Alhambra y continuará a las 10:00 horas en Plaza Nueva.

Piquetes Huelga General 11N Granada | Sindicato de Vivienda

El recorrido llegará a las 11:30 horas a la zona de Correos y El Corte Inglés. Son los puntos anunciados por el colectivo para una jornada de movilización que pretende dar visibilidad a sus reivindicaciones en distintos enclaves de la capital.

La huelga general del 11 de noviembre se convoca en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación social. Granada afronta así una jornada de protestas marcada por las reivindicaciones de los colectivos convocantes y por la polémica generada tras la aparición de pintadas contra inmobiliarias y cajetines turísticos.